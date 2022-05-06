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Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00403 ПН20 32 мм, 4 м
4.5
2
564 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба Fusitek Faser Стекловолокно ПН20 32мм (FT00403)
    Арт. X16912990
    4.5
    2
    Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00403 ПН20 32 мм, 4 м

      Труба Fusitek Faser Стекловолокно ПН20 32мм (FT00403)

      564 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912990
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		4.4
      Все характеристики
      564 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труба FUSITEK PPR/PPR+GF/PPR Faser SDR7.4 изготовлена из полипропилена тип 3 и композиции полипропилена и стекловолокна. Примененяется в напорных системах горячего и холодного водоснабжения, системах отопления, системах кондиционирования, системах промышленных трубопроводов.

        Преимущества

        • Малое тепловое расширение, сокращено почти на 75% по сравнению с обычными трубами ППР
        • Простой монтаж как у обычных труб из ППР, не требуется предварительная зачистка
        • Высокая стабильность и повышенная прочность
        • Меньшая теплопроводность по сравнению с трубами, армированными алюминием
        • Меньшее расстояние между опорами, что понижает стоимость монтажа
        • Увеличение пропускной способности почти на 20% при прежних нагрузках за счет увеличения внутреннего диаметра