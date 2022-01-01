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Трубы водопроводные

Канализационные трубы

Найдено: 23 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить канализационные трубы в городе Ярославль по цене от 40 до 1310 рублей. В наличии более 23 наименований. Канализационные трубы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Труба пп канализационная 110*3000
1 015 ₽
Труба пп канализационная 110*3000
Труба pp для канализации 110*2000
680 ₽
Труба pp для канализации 110*2000
Труба для канализации с раструбом Водполимер 110*1000 рыжая
430 ₽
Труба для канализации с раструбом Водполимер 110*1000 рыжая
Труба для внутренней канализации 50*3000
365 ₽
Труба для внутренней канализации 50*3000
Труба для внутренней канализации Водполимер 110*500 рыжая
285 ₽
Труба для внутренней канализации Водполимер 110*500 рыжая
Канализационная труба Контур 071270110300 (110х500 мм)
290 ₽
Канализационная труба Контур 071270110300 (110х500 мм)
Канализационная труба Контур 071180050600 (50 мм, 1,5 м, пвх)
200 ₽
Канализационная труба Контур 071180050600 (50 мм, 1,5 м, пвх)
Труба pp-r для канализации Политэк 114150 (40 мм, 1,5 м)
100 ₽
Труба pp-r для канализации Политэк 114150 (40 мм, 1,5 м)
Канализационная труба Контур 071180050500 (50x1 000 мм)
145 ₽
Канализационная труба Контур 071180050500 (50x1 000 мм)
Труба для канализации Контур 071270110200 (110x250 мм)
190 ₽
Труба для канализации Контур 071270110200 (110x250 мм)
Труба для канализации Контур 071180050400 (50x750 мм)
115 ₽
Труба для канализации Контур 071180050400 (50x750 мм)
Труба для канализации Водполимер (110x3000 мм)
1 310 ₽
Труба для канализации Водполимер (110x3000 мм)
Труба пластиковая армированная стекловолокном Valfex SDR 7,4 PN20 ф25*3,5(100)
420 ₽
Труба пластиковая армированная стекловолокном Valfex SDR 7,4 PN20 ф25*3,5(100)
Труба из полиэтилена Tebo ПЭ 100 PN12,5 SDR13,6 25х2,0
60 ₽
Труба из полиэтилена Tebo ПЭ 100 PN12,5 SDR13,6 25х2,0
Труба для канализации Водполимер 110*2000, поливинилхлорид
880 ₽
Труба для канализации Водполимер 110*2000, поливинилхлорид
Труба раструбная канализационная 110*1500
419 ₽
Труба раструбная канализационная 110*1500
Труба раструбная канализационная d110, 1000 мм
410 ₽
Труба раструбная канализационная d110, 1000 мм
Труба для наружной канализации d50, 2000 мм
245 ₽
Труба для наружной канализации d50, 2000 мм
Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
63 ₽
Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
Канализационная труба Контур 071180050300 (50x500 мм)
95 ₽
Канализационная труба Контур 071180050300 (50x500 мм)
Канализационная труба Контур 071180050200 (50x250 мм)
75 ₽
Канализационная труба Контур 071180050200 (50x250 мм)
Труба сантехническая для канализации Политэк 114200 (40 мм, 2 м)
140 ₽
Труба сантехническая для канализации Политэк 114200 (40 мм, 2 м)
Труба для канализации Политэк 114075 (40x750 мм)
71 ₽
Труба для канализации Политэк 114075 (40x750 мм)
Труба сантехническая для канализации Политэк 114050 (40x500 мм)
58 ₽
Труба сантехническая для канализации Политэк 114050 (40x500 мм)
Труба для канализации Политэк 114025 (40x250 мм)
40 ₽
Труба для канализации Политэк 114025 (40x250 мм)
Муфта Агригазполимер, рыжая, 110 мм
65 ₽
Муфта Агригазполимер, рыжая, 110 мм