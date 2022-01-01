Трубы различного диаметра позволяют быстро и эффективно осуществлять монтаж канализационных систем, отличающихся долговечностью и простотой в эксплуатации. Монолитность изделия и качества используемых материалов позволяют применять канализационные трубы даже для вывода химической жидкости на предприятиях и фабриках.

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