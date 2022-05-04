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Труба канализационная 110*1500
5.0
2
419 ₽
615 ₽
Канализационные трубы
    Труба канализационная 110*1500
    Арт. X1697692
    5.0
    2
    Труба канализационная 110*1500

      Труба канализационная 110*1500

      • -196 ₽
      419 ₽
      615 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1697692
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		1.5
      Толщина стенки трубы, мм
      		2.7
      Все характеристики
      • -196 ₽
      419 ₽
      615 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полипропиленовые  трубы и фасонные части применяются при монтаже безнапорной внутренней канализации и технологических трубопроводов в гражданском и промышленном строительстве  с  температурой  постоянных стоков  от 2 °до 80°С и кратковременных (в течении 1 минуты) стоков с температурой до 95°С.

        Преимущества

        • Устойчивость к агрессивным химическим стокам, что позволяет использовать в больницах и лабораториях
        • Устойчивость к  высоким температурам: выдерживают кратковременное воздействие сточных вод  с температурой до 95 °С ( стоки от посудомоечных и стиральных машин)
        • Имеет длительный срок службы: не менее 50 лет
        • Гладкая внутренняя поверхность препятствует  возникновению отложений и зарастанию труб
        • Малый коэффициент теплопроводности снижает образование конденсата на элементах системы
        • Различные длины труб обеспечивают минимальное количество отрезков
        • Ассортимент муфт, отводов и переходов позволяет легко подобрать подходящее для стабильного слива соединение
        • Благодаря высокой стойкости полипропилена к истиранию более тонкая стенка и больший проход по сравнению с чугунными системами
        • Раструбные соединения с уплотнительными кольцами обеспечивают прекрасную герметичность и  позволяют существенно снизить трудозатраты при выполнении строительно-монтажных работ
        • За счет легкого веса имеют низкую стоимость транспортировки по сравнению с чугунными системами 
        • Легкий и быстрый монтаж без  применения специального инструмента
        • Легкий ремонт и возможность замены поврежденных участков
        • Высокая ударопрочность, в том числе при отрицательных температурах