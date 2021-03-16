Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Труба для канализации Водполимер 110*2000 рыжая
4.0
1
880 ₽
Канализационные трубы
    Труба для канализации Водполимер 110*2000 рыжая
    Арт. X169800512
    4.0
    1
    Труба для канализации Водполимер 110*2000 рыжая

      Труба для канализации Водполимер 110*2000 рыжая

      880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. X169800512
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		2
      Толщина стенки трубы, мм
      		3.4
      Все характеристики
      880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Наружная канализационная труба ВОДПОЛИМЕР 110x2000 позволяет создать безнапорную канализационную систему. Вследствие трехслойности, полученной методом выжимки трубы, она получила большую прочность и устойчивость ко внешним условиям среды. Труба прекрасно работает под постоянным давлением, не боится ржавления и агрессивных химических соединений, устойчива к перепадам температур. Внешний и внутренний слои созданы из пропиленового соединения блоксополимера, а прослойка между ними выполнена из специального вещества, увеличивающим изоляционные и ударопрочные свойства трубы. К тому же, благодаря увеличению диаметра, производители трубы ВОДПОЛИМЕР 110x2000 рыжей сделали ее шумоподавляющей, а это значит, что от работы водоотводящей системы не будет исходить лишних звуков.

        Преимущества трубы для наружной канализации ВОДПОЛИМЕР 110x2000:

        • Прочная;
        • Износостойкая;
        • Тихая;
        • Не ржавеет и не истончается.

        Комплектация:

        • Труба 110х2000 мм;
        • Упаковка.