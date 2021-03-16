Труба для канализации Водполимер 110*2000 рыжая

Наружная канализационная труба ВОДПОЛИМЕР 110x2000 позволяет создать безнапорную канализационную систему. Вследствие трехслойности, полученной методом выжимки трубы, она получила большую прочность и устойчивость ко внешним условиям среды. Труба прекрасно работает под постоянным давлением, не боится ржавления и агрессивных химических соединений, устойчива к перепадам температур. Внешний и внутренний слои созданы из пропиленового соединения блоксополимера, а прослойка между ними выполнена из специального вещества, увеличивающим изоляционные и ударопрочные свойства трубы. К тому же, благодаря увеличению диаметра, производители трубы ВОДПОЛИМЕР 110x2000 рыжей сделали ее шумоподавляющей, а это значит, что от работы водоотводящей системы не будет исходить лишних звуков.

Преимущества трубы для наружной канализации ВОДПОЛИМЕР 110x2000:

Прочная;

Износостойкая;

Тихая;

Не ржавеет и не истончается.

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