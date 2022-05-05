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Труба канализационная 110*3000
5.0
2
1 015 ₽
Канализационные трубы
    Труба канализационная 110*3000
    Арт. X169780421
    5.0
    2
    Труба канализационная 110*3000

      Труба канализационная 110*3000

      1 015 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. X169780421
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		3
      Толщина стенки трубы, мм
      		2.7
      Все характеристики
      1 015 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубы ПВХ Мультимирпласт предназначены для внутренней канализации имеют конструктивную особенность — наличие с одной стороны раструба с двухлепестковым уплотнительным кольцом.  Монтаж трубопровода осуществляется предельно просто и занимает минимум времени. Необходимость в применении специального оборудования полностью отпадает. Такой способ прокладки коммуникационной сети делает пластиковые трубы для внутренней канализации привлекательными как для монтажных компаний, так и для конечного потребителя.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Безопасность