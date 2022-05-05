Труба канализационная 110*3000

Преимущества

Высокая прочность

Безопасность

Трубы ПВХ Мультимирпласт предназначены для внутренней канализации имеют конструктивную особенность — наличие с одной стороны раструба с двухлепестковым уплотнительным кольцом. Монтаж трубопровода осуществляется предельно просто и занимает минимум времени. Необходимость в применении специального оборудования полностью отпадает. Такой способ прокладки коммуникационной сети делает пластиковые трубы для внутренней канализации привлекательными как для монтажных компаний, так и для конечного потребителя.