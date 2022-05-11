Канализационная труба Контур 071180050400 (50x750 мм)

Преимущества

Устойчивость к агрессивным химическим стокам, что позволяет использовать в больницах и лабораториях

Устойчивость к высоким температурам: выдерживают кратковременное воздействие сточных вод с температурой до 95 °С ( стоки от посудомоечных и стиральных машин)

Имеет длительный срок службы: не менее 50 лет

Гладкая внутренняя поверхность препятствует возникновению отложений и зарастанию труб

Малый коэффициент теплопроводности снижает образование конденсата на элементах системы

Различные длины труб обеспечивают минимальное количество отрезков

Ассортимент муфт, отводов и переходов позволяет легко подобрать подходящее для стабильного слива соединение

Благодаря высокой стойкости полипропилена к истиранию более тонкая стенка и больший проход по сравнению с чугунными системами

Раструбные соединения с уплотнительными кольцами обеспечивают прекрасную герметичность и позволяют существенно снизить трудозатраты при выполнении строительно-монтажных работ

За счет легкого веса имеют низкую стоимость транспортировки по сравнению с чугунными системами

Легкий и быстрый монтаж без применения специального инструмента

Легкий ремонт и возможность замены поврежденных участков

Высокая ударопрочность, в том числе при отрицательных температурах

Трубы ПВХ Мультимирпласт предназначены для внутренней канализации имеют конструктивную особенность — наличие с одной стороны раструба с двухлепестковым уплотнительным кольцом. Монтаж трубопровода осуществляется предельно просто и занимает минимум времени. Необходимость в применении специального оборудования полностью отпадает. Такой способ прокладки коммуникационной сети делает пластиковые трубы для внутренней канализации привлекательными как для монтажных компаний, так и для конечного потребителя.