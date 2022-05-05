Труба канализационная 50*3000
Арт. X169780422
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|3
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Толщина стенки трубы, мм
|1.8
- Трубы полипропиленовые для систем внутренней канализации моделей «Эконом» и «Стандарт» изг отавливаются из полипропилена и сополимеров пропилена и имеют трехслойную конструкцию со вспененным средним слоем. Трубы изг отавливаются методом соэкструзии – все три слоя экструдирую тся одновременно и представляют собой единую монолитную конструкцию.
Преимущества
- Устойчивость к агрессивным химическим стокам, что позволяет использовать в больницах и лабораториях
- Устойчивость к высоким температурам: выдерживают кратковременное воздействие сточных вод с температурой до 95 °С ( стоки от посудомоечных и стиральных машин)
- Имеет длительный срок службы: не менее 50 лет
- Гладкая внутренняя поверхность препятствует возникновению отложений и зарастанию труб
- Малый коэффициент теплопроводности снижает образование конденсата на элементах системы
- Различные длины труб обеспечивают минимальное количество отрезков
- Ассортимент муфт, отводов и переходов позволяет легко подобрать подходящее для стабильного слива соединение
- Благодаря высокой стойкости полипропилена к истиранию более тонкая стенка и больший проход по сравнению с чугунными системами
- Раструбные соединения с уплотнительными кольцами обеспечивают прекрасную герметичность и позволяют существенно снизить трудозатраты при выполнении строительно-монтажных работ
- За счет легкого веса имеют низкую стоимость транспортировки по сравнению с чугунными системами
- Легкий и быстрый монтаж без применения специального инструмента
- Легкий ремонт и возможность замены поврежденных участков
- Высокая ударопрочность, в том числе при отрицательных температурах