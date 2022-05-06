Полипропиленовая труба для канализации Политэк 114150 (40 мм, 1,5 м)

Преимущества

Стойкость к коррозии

Химическая стойкость

Гладкая внутренняя поверхность

Высокая эластичность элементов

Надежность соединений

Небольшая масса (в 20 раз легче чугунной трубы)

Срок службы до 50 лет

Полипропиленовые канализационные трубы ПОЛИТЭК используются для внутренней разводки в системе отвода сточных и фекальных вод в жилых, административных и промышленных зданиях. Пластиковые трубы для внутренней канализации производятся из полипропилена или сополимеров пропилена методом прямой экструзии. Канализационная система, смонтированная из ППР труб и фитингов, имеет необходимые технические характеристики, что позволяет использовать ее для длительной транспортировки сточных вод различной температуры и химического состава.