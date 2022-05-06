Полипропиленовая труба для канализации Политэк 114150 (40 мм, 1,5 м)
Арт. X169780427
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|1.5
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Толщина стенки трубы, мм
|1.8
- Полипропиленовые канализационные трубы ПОЛИТЭК используются для внутренней разводки в системе отвода сточных и фекальных вод в жилых, административных и промышленных зданиях. Пластиковые трубы для внутренней канализации производятся из полипропилена или сополимеров пропилена методом прямой экструзии. Канализационная система, смонтированная из ППР труб и фитингов, имеет необходимые технические характеристики, что позволяет использовать ее для длительной транспортировки сточных вод различной температуры и химического состава.
Преимущества
- Стойкость к коррозии
- Химическая стойкость
- Гладкая внутренняя поверхность
- Высокая эластичность элементов
- Надежность соединений
- Небольшая масса (в 20 раз легче чугунной трубы)
- Срок службы до 50 лет