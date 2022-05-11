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Канализационная труба Политэк 114050 (40x500 мм)
5.0
3
Найти аналог
Канализационные трубы
    Канализационная труба Политэк 114050 (40x500 мм)
    Арт. X169780425
    5.0
    3
    Канализационная труба Политэк 114050 (40x500 мм)

      Канализационная труба Политэк 114050 (40x500 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169780425
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Политэк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		0.5
      Толщина стенки трубы, мм
      		1.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полипропиленовые трубы типа "Стандарт" применяются при монтаже систем безнапорной внутренней канализации с температурой постоянных стоков от 2 °C до 80 °С и кратковременных (в течении 2 - 3 минут) стоков с температурой до 95°С. Они представлены диаметрами 32, 40, 50 и 110 мм, имеют толщину стенки 1,8 или 2,7 мм (только для диаметра 110 мм) и диапазон длинны от 150 мм до 3000 мм. Трубы "Политэк-Стандарт" производятся в соответствии с ГОСТ 32414-2013.

        Преимущества

        • Стойкость к коррозии
        • Химическая стойкость
        • Гладкая внутренняя поверхность
        • Высокая эластичность элементов
        • Надежность соединений
        • Небольшая масса (в 20 раз легче чугунной трубы)
        • Срок службы до 50 лет