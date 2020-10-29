Канализационная труба Политэк 114075 (40x750 мм)

Преимущества

Стойкость к коррозии

Химическая стойкость

Гладкая внутренняя поверхность

Высокая эластичность элементов

Надежность соединений

Небольшая масса (в 20 раз легче чугунной трубы)

Срок службы до 50 лет

Полипропиленовые трубы типа "Стандарт" применяются при монтаже систем безнапорной внутренней канализации с температурой постоянных стоков от 2 °C до 80 °С и кратковременных (в течении 2 - 3 минут) стоков с температурой до 95°С. Они представлены диаметрами 32, 40, 50 и 110 мм, имеют толщину стенки 1,8 или 2,7 мм (только для диаметра 110 мм) и диапазон длинны от 150 мм до 3000 мм. Трубы "Политэк-Стандарт" производятся в соответствии с ГОСТ 32414-2013.