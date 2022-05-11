Канализационная труба Политэк 114025 (40x250 мм)
Арт. X169780424
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|0.25
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Толщина стенки трубы, мм
|1.8
- Полипропиленовые трубы типа "Стандарт" применяются при монтаже систем безнапорной внутренней канализации с температурой постоянных стоков от 2 °C до 80 °С и кратковременных (в течении 2 - 3 минут) стоков с температурой до 95°С. Они представлены диаметрами 32, 40, 50 и 110 мм, имеют толщину стенки 1,8 или 2,7 мм (только для диаметра 110 мм) и диапазон длинны от 150 мм до 3000 мм. Трубы "Политэк-Стандарт" производятся в соответствии с ГОСТ 32414-2013.
Преимущества
- Стойкость к коррозии
- Химическая стойкость
- Гладкая внутренняя поверхность
- Высокая эластичность элементов
- Надежность соединений
- Небольшая масса (в 20 раз легче чугунной трубы)
- Срок службы до 50 лет