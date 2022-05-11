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Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
5.0
3
63 ₽
Трубы ПНД
    Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
    Арт. X16914703
    5.0
    3
    Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
    Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
    Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
      Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
      Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
      Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)

      Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)

      63 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16914703
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		100
      Толщина стенки трубы, мм
      		2
      Все характеристики
      63 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труба ПНД ПЭ-100 Джилекс 9500 предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Выполнена из полиэтилена низкого давления. Экологически чистые трубы хорошо подходят для создания трубопроводов в системах с питьевой водой. Изделия герметичны и безопасны, что имеет большое значение при устройстве водопровода.

        Преимущества

        • Трубопроводные коммуникации из полимерных материалов легко монтируются, что особенно актуально в стесненных условиях. За счёт применения разъемных соединений допускается их многократный монтаж/демонтаж.
        • Высокая коррозионная стойкость
        • Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб
        • За счет упругой деформации снижается вероятность разрушения трубопровода при замерзании в нем воды
        • Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости
        • Не образуется никаких отложений в виде накипи, продуктов коррозии и транспортируемых веществ в течение всего срока службы трубопровода