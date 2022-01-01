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Труба питьевая Tebo ПНД ПЭ100 SDR-11 (16 атм.) 20х2,0 (017010201-02)
40 ₽
Трубы ПНД
    Труба питьевая Tebo ПНД ПЭ100 SDR-11 (16 атм.) 20х2,0 (017010201-02)
    Арт. X16914729
    Труба питьевая Tebo ПНД ПЭ100 SDR-11 (16 атм.) 20х2,0 (017010201-02)

      Труба питьевая Tebo ПНД ПЭ100 SDR-11 (16 атм.) 20х2,0 (017010201-02)

      40 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16914729

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		200
      Толщина стенки трубы, мм
      		2
      Все характеристики
      40 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубы ПНД используются как в быту, так и для промышленных трубопроводов. Благодаря химической инертности и рабочим температурам в пределах 0-40 градусов они часто применяются для систем водоснабжения.

        Преимущества

        • Долговечность – водопровод из труб ПНД может не терять своих качеств до 50 лет
        • Большой ассортимент по диаметру. Всегда есть возможность выбрать трубу нужного сечения
        • Устойчивость к коррозии, химическим агентам
        • Экологичность, благодаря чему трубы ПНД можно использовать для водопроводов с холодной водой
        • Внутри не образуется ржавчина и плесень, благодаря антибактериальной защите не размножаются колонии бактерий
        • Соединения полиэтиленовых труб очень прочные и гибкие