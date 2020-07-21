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Газовая колонка Neva 4510
Арт. X1695647
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|10
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Габариты, мм
|340x550x210
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- Газовый проточный водонагреватель NEVA 4510 – бытовой прибор, который обеспечит горячей водой квартиру, дачу, небольшой частный дом. Работает как от газопровода, так и от баллонного газа. Газовая колонка обладает мощностью 17 кВт, и способна нагревать до 10 литров воды в минуту. Наиболее эффективным прибор будет при подключении к системе, где давление воды не превышает 6 бар. Водонагреватель характеризуется простотой в эксплуатации: оснащен цифровым дисплеем, двумя регуляторами (подачи газа и температуры нагрева) и электрическим розжигом. Устройство надежно защищено от перегрева, низкого давления, механических повреждений. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить газовую колонку NEVA 4510 в один клик.
Преимущества NEVA 4510
- Высокая мощность – 17 кВт
- Производительность – 10 литров воды в минуту
- Цифровой дисплей
- Антиблокировочная защита
- Защита от перегрева
- Надежный медный теплообменник
- Простота управления
Комплектация
- Водонагреватель
- Комплект элементов крепления
- Инструкция
- Гарантийный талон
- Упаковка