Газовая колонка Neva 4510

Преимущества NEVA 4510

Высокая мощность – 17 кВт

Производительность – 10 литров воды в минуту

Цифровой дисплей

Антиблокировочная защита

Защита от перегрева

Надежный медный теплообменник

Простота управления

Комплектация

Водонагреватель

Комплект элементов крепления



Инструкция

Гарантийный талон

Упаковка

Газовый проточный водонагреватель NEVA 4510 – бытовой прибор, который обеспечит горячей водой квартиру, дачу, небольшой частный дом. Работает как от газопровода, так и от баллонного газа. Газовая колонка обладает мощностью 17 кВт, и способна нагревать до 10 литров воды в минуту. Наиболее эффективным прибор будет при подключении к системе, где давление воды не превышает 6 бар. Водонагреватель характеризуется простотой в эксплуатации: оснащен цифровым дисплеем, двумя регуляторами (подачи газа и температуры нагрева) и электрическим розжигом. Устройство надежно защищено от перегрева, низкого давления, механических повреждений. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить газовую колонку NEVA 4510 в один клик.