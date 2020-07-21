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Газовая колонка Neva 4510
3.4
80
13 800 ₽
Газовые водонагреватели
  • Персональная скидка
Газовая колонка Neva 4510
Арт. X1695647
3.4
80
Газовая колонка Neva 4510
  • Персональная скидка

Газовая колонка Neva 4510

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13 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
18 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1695647
3.4
80

Характеристики

Производитель
Neva
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
10
Габариты, мм
340x550x210
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
18 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газовый проточный водонагреватель NEVA 4510 – бытовой прибор, который обеспечит горячей водой квартиру, дачу, небольшой частный дом. Работает как от газопровода, так и от баллонного газа. Газовая колонка обладает мощностью 17 кВт, и способна нагревать до 10 литров воды в минуту. Наиболее эффективным прибор будет при подключении к системе, где давление воды не превышает 6 бар. Водонагреватель характеризуется простотой в эксплуатации: оснащен цифровым дисплеем, двумя регуляторами (подачи газа и температуры нагрева) и электрическим розжигом. Устройство надежно защищено от перегрева, низкого давления, механических повреждений. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить газовую колонку NEVA 4510 в один клик.

    Преимущества NEVA 4510

    • Высокая мощность – 17 кВт
    • Производительность – 10 литров воды в минуту
    • Цифровой дисплей
    • Антиблокировочная защита
    • Защита от перегрева
    • Надежный медный теплообменник
    • Простота управления

    Комплектация

    • Водонагреватель
    • Комплект элементов крепления
    • Инструкция
    • Гарантийный талон
    • Упаковка