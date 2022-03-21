Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
Арт. X16956121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|13
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Габариты, мм
|350x655x220
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- Газовый водонагреватель WR 13 2B 23 BOSCH для горячего водоснабжения. Проточный тип обеспечивает горячей водой без ограничений в объемах. Мощность 22600 Вт, нагрев воды до 60 °C, производительность 13 литров в минуту (при +25 градусах нагрева). В конструкции не предусмотрено постоянное горение запальника, это обеспечивает безопасность и экономию топлива. Встроенные датчики температуры, тяги, контроля пламени и дыма. Стальная горелка и теплообменник из меди. Обязательно подсоединение к дымоходу.
Преимущества
- Не имеет постоянно горящего запальника, включается автоматически от батареек
- Модуляция мощности
- Раздельная регулировка по мощности и протоку воды
- Подключается к дымоходу
- Включается при давлении воды 0,1 атм.
- Автоматический розжиг от батареек
- Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе
- Ионизационный контроль пламени
- Предохранительный датчик от перегрев
- Датчик контроля дымовых газов
- Материал горелки — нержавеющая сталь
- Медный теплообменник, срок службы — 15 лет