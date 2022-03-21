Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23

Преимущества

Не имеет постоянно горящего запальника, включается автоматически от батареек

Модуляция мощности

Раздельная регулировка по мощности и протоку воды

Подключается к дымоходу

Включается при давлении воды 0,1 атм.

Автоматический розжиг от батареек

Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе

Ионизационный контроль пламени

Предохранительный датчик от перегрев

Датчик контроля дымовых газов

Материал горелки — нержавеющая сталь

Медный теплообменник, срок службы — 15 лет

Газовый водонагреватель WR 13 2B 23 BOSCH для горячего водоснабжения. Проточный тип обеспечивает горячей водой без ограничений в объемах. Мощность 22600 Вт, нагрев воды до 60 °C, производительность 13 литров в минуту (при +25 градусах нагрева). В конструкции не предусмотрено постоянное горение запальника, это обеспечивает безопасность и экономию топлива. Встроенные датчики температуры, тяги, контроля пламени и дыма. Стальная горелка и теплообменник из меди. Обязательно подсоединение к дымоходу.