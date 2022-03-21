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Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
5.0
2
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
    Арт. X16956121
    5.0
    2
    Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
    Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
    Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
    Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
    Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
    Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
    Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
    Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
      Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
      Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
      Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
      Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
      Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
      Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
      Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23
      Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23

      Газовая колонка Bosch WR 13-2B 23

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16956121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		13
      Габариты, мм
      		350x655x220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый водонагреватель WR 13 2B 23 BOSCH для горячего водоснабжения. Проточный тип обеспечивает горячей водой без ограничений в объемах. Мощность 22600 Вт, нагрев воды до 60 °C, производительность 13 литров в минуту (при +25 градусах нагрева). В конструкции не предусмотрено постоянное горение запальника, это обеспечивает безопасность и экономию топлива. Встроенные датчики температуры, тяги, контроля пламени и дыма. Стальная горелка и теплообменник из меди. Обязательно подсоединение к дымоходу.

        Преимущества

        • Не имеет постоянно горящего запальника, включается автоматически от батареек
        • Модуляция мощности
        • Раздельная регулировка по мощности и протоку воды
        • Подключается к дымоходу
        • Включается при давлении воды 0,1 атм.
        • Автоматический розжиг от батареек
        • Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе
        • Ионизационный контроль пламени
        • Предохранительный датчик от перегрев
        • Датчик контроля дымовых газов
        • Материал горелки — нержавеющая сталь
        • Медный теплообменник, срок службы — 15 лет