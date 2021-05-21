Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Культиватор DAEWOO DAT 2000E
5.0
4
15 990 ₽
17 990 ₽
Культиваторы электрические
  • Персональная скидка
Культиватор DAEWOO DAT 2000E
Арт. О00000012291
5.0
4
Культиватор DAEWOO DAT 2000E
Культиватор DAEWOO DAT 2000E
Культиватор DAEWOO DAT 2000E
Культиватор DAEWOO DAT 2000E
Культиватор DAEWOO DAT 2000E
Культиватор DAEWOO DAT 2000E
  • Персональная скидка
Культиватор DAEWOO DAT 2000E
Культиватор DAEWOO DAT 2000E
Культиватор DAEWOO DAT 2000E
Культиватор DAEWOO DAT 2000E
Культиватор DAEWOO DAT 2000E
Культиватор DAEWOO DAT 2000E

Культиватор DAEWOO DAT 2000E

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 000 ₽
15 990 ₽
17 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000012291
5.0
4

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Мощность, кВт
2
Вес, кг
12
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 000 ₽
15 990 ₽
17 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

С этим товаром смотрят

Леска для триммера Siat Premium Алюминиум 555009, звезда, 2,4 мм, 15 м
301 ₽
5.0
Леска для триммера Siat Premium Алюминиум 555009, звезда, 2,4 мм, 15 м
Поворотная сцепка в сборе ССУ 90.300.16 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
1 410 ₽
5.0
Поворотная сцепка в сборе ССУ 90.300.16 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
Плуг без сцепки ПМБ 10.500.220 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
1 480 ₽
5.0
Плуг без сцепки ПМБ 10.500.220 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
25 ₽
5.0
Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
Удлинитель УШ-10 9632783
3 090 ₽
5.0
Удлинитель УШ-10 9632783
Леска для триммера Siat Professional 556004, звезда, 2 мм, 15 м
170 ₽
4.8
Леска для триммера Siat Professional 556004, звезда, 2 мм, 15 м
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
2 010 ₽
5.0
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
Садовые перчатки с покрытием, цветные (пара)
85 ₽
Садовые перчатки с покрытием, цветные (пара)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Смазка универсальная Husqvarna 5025127-01
1 179 ₽
Смазка универсальная Husqvarna 5025127-01
Клей Кристалл Момент 873873, 30 мл
120 ₽
Клей Кристалл Момент 873873, 30 мл
Супер клей Момент 608976, 3 г
110 ₽
Супер клей Момент 608976, 3 г
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Электрический культиватор DAEWOO DAT 2000E оснащен 6 фрезами. Подходит для работы в закрытых помещениях, таких как парники или теплицы, а также для работ на наклонных поверхностях. Мощный индукционный электродвигатель обеспечивает высокую производительность и долгим сроком службы агрегата. Транспортировочное колесо облегчает перемещение культиватора.

    Преимущества 

    • Простота в эксплуатации
    • Ширина захвата - 40 см
    • Количество скоростей: 1 вперед
    • Подходит для работы на наклонным поверхностях и в теплицах
    • Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность
    • Корпус после химической гальванизации покрашен молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80°С, что гарантирует защиту от коррозии сроком до 10 лет
    • Разборная конструкция корпуса редуктора - простота сервисного обслуживания
    • Защита от произвольного включения
    • Скорость вращения фрез: 360 об/мин
    • Удобные рукоятки