Преимущества

Простота в эксплуатации

Ширина захвата - 40 см

Количество скоростей: 1 вперед

Подходит для работы на наклонным поверхностях и в теплицах

Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность

Корпус после химической гальванизации покрашен молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80°С, что гарантирует защиту от коррозии сроком до 10 лет

Разборная конструкция корпуса редуктора - простота сервисного обслуживания

Защита от произвольного включения

Скорость вращения фрез: 360 об/мин

Удобные рукоятки

Электрический культиватор DAEWOO DAT 2000E оснащен 6 фрезами. Подходит для работы в закрытых помещениях, таких как парники или теплицы, а также для работ на наклонных поверхностях. Мощный индукционный электродвигатель обеспечивает высокую производительность и долгим сроком службы агрегата. Транспортировочное колесо облегчает перемещение культиватора.