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Культиватор DAEWOO DAT 2000E
Арт. О00000012291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Мощность, кВт
|2
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Вес, кг
|12
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- Электрический культиватор DAEWOO DAT 2000E оснащен 6 фрезами. Подходит для работы в закрытых помещениях, таких как парники или теплицы, а также для работ на наклонных поверхностях. Мощный индукционный электродвигатель обеспечивает высокую производительность и долгим сроком службы агрегата. Транспортировочное колесо облегчает перемещение культиватора.
Преимущества
- Простота в эксплуатации
- Ширина захвата - 40 см
- Количество скоростей: 1 вперед
- Подходит для работы на наклонным поверхностях и в теплицах
- Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность
- Корпус после химической гальванизации покрашен молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80°С, что гарантирует защиту от коррозии сроком до 10 лет
- Разборная конструкция корпуса редуктора - простота сервисного обслуживания
- Защита от произвольного включения
- Скорость вращения фрез: 360 об/мин
- Удобные рукоятки