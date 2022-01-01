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Культиваторы

Культиваторы среднего класса

  • Класс культиватора: средний
Найдено: 71 товар
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  • Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2
    44 000 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2
    80 см.куб., 39 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 550 мм
  • Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
    26 990 ₽
    5.0
    Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
    196 см.куб., 51 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
    • Новинка
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3
    55 000 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3
    212 см.куб., 58 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
  • Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
    34 990 ₽
    5.0
    Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 2.5
    Вес, кг: 29
    Глубина обработки, мм: 280
    Ширина обработки, мм: 550
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
    38 900 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
    196 см.куб., 45 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 670 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
    48 590 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
    196 см.куб., 58 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1050 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    72 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC6612H
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC6612H
    163 см.куб., 51 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC5712
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC5712
    196 см.куб., 52 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Культиватор Caiman Eco MAX 60S C2 (Robin-Subaru с реверсом)
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Caiman Eco MAX 60S C2 (Robin-Subaru с реверсом)
    54 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Бензиновый культиватор Huter GMC-850, 6.5 л.с.
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый культиватор Huter GMC-850, 6.5 л.с.
    55 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC6712
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC6712
    196 см.куб., 49 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Культиватор Master-Yard ECO MAX 70R С2
    Нет в наличии
    4.5
    Культиватор Master-Yard ECO MAX 70R С2
    57 кг
    Тип: бензиновый
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Культиватор Caiman Eco 50S C2
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Caiman Eco 50S C2
    169 см.куб., 54 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 600 мм
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  • Культиватор Caiman ELITE 60S D2
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Caiman ELITE 60S D2
    169 см.куб., 57 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 820 мм
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  • Культиватор Caiman COMPACT 50S C
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Caiman COMPACT 50S C
    169 см.куб., 53 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 600 мм
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  • Бензиновый культиватор Caiman Neo 50S C3 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 6
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый культиватор Caiman Neo 50S C3 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 6
    169 см.куб., 55 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Культиватор MasterYard Terro 60R C2 3000361803
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор MasterYard Terro 60R C2 3000361803
    179 см.куб., 50 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 600 мм
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  • Культиватор Caiman TERRO 50S C2
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Caiman TERRO 50S C2
    50 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Мотокультиватор Champion BC8813
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion BC8813
    212 см.куб., 78 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 845 мм
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  • Культиватор бензиновый Neo 60H C3
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Neo 60H C3
    55 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Культиватор бензиновый Huter GMC-6.8
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.8
    64 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.8
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Культиватор бензиновый Aurora DIGGER 750
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Aurora DIGGER 750
    196 см.куб., 60 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 750 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC7712
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC7712
    212 см.куб., 52.1 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 780 мм
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