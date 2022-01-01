Культиваторы среднего класса
Найдено: 71 товар
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- 44 000 ₽80 см.куб., 39 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 550 мм
- 26 990 ₽196 см.куб., 51 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
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- 55 000 ₽212 см.куб., 58 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- 34 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2.5Вес, кг: 29Глубина обработки, мм: 280Ширина обработки, мм: 550
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- 38 900 ₽196 см.куб., 45 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 670 мм
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- 48 590 ₽196 см.куб., 58 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 1050 мм
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- Нет в наличии72 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 51 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии196 см.куб., 52 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии54 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.7Тактность двигателя: 4-х тактныйШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии55 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии196 см.куб., 49 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии57 кгТип: бензиновыйТактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 54 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 57 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 820 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 55 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии179 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 78 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 845 мм
- Нет в наличии55 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии64 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.8Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии196 см.куб., 60 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 750 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 52.1 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 780 мм
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