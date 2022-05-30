Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2

Культиватор Caiman Mokko 40 C2 - самая компактная модель с механическим реверсом! Помещается в багажник легкового автомобиля и не требует много места при хранении. Культиватор оснащен экологичным двигателем Caiman Green Engine, имеет заднюю передачу, надежный цепной редуктор и ширину захвата 55 см. Четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 80CC. Один из самых эффективных компактных двигателей такого объема. Характеризуется низким уровнем шума и вибрации. Чугунная гильза цилиндра позволяет обеспечить высокую износостойкость и рабочий ресурс. Двигатель сертифицирован для использования в странах Европы и Японии. Трансмиссия с одной скоростью вперед и одной назад. Скорость вперед составляет 115 об/мин, назад (реверс) — 54 об/мин (0,84 м/с). Профессиональный цепной обслуживаемый редуктор Fast Gear I. Редуктор минимальной толщины с КПД на уровне 90% (в два раза выше, чем у червячных).



Преимущества