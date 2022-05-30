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Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2
5.0
3
44 000 ₽
Культиваторы бензиновые
    Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2
    Арт. Ю00000019470
    5.0
    3
    Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2

      Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2

      44 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. Ю00000019470
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		2
      Объем двигателя, см. куб.
      		80
      Все характеристики
      44 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Культиватор Caiman Mokko 40 C2 - самая компактная модель с механическим реверсом! Помещается в багажник легкового автомобиля и не требует много места при хранении. Культиватор оснащен экологичным двигателем Caiman Green Engine, имеет заднюю передачу, надежный цепной редуктор и ширину захвата 55 см. Четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 80CC. Один из самых эффективных компактных двигателей такого объема. Характеризуется низким уровнем шума и вибрации. Чугунная гильза цилиндра позволяет обеспечить высокую износостойкость и рабочий ресурс. Двигатель сертифицирован для использования в странах Европы и Японии. Трансмиссия с одной скоростью вперед и одной назад. Скорость вперед составляет 115 об/мин, назад (реверс) — 54 об/мин (0,84 м/с). Профессиональный цепной обслуживаемый редуктор Fast Gear I. Редуктор минимальной толщины с КПД на уровне 90% (в два раза выше, чем у червячных).
         

        Преимущества

        • Эргономичная конструкция бензокультиватора от Caiman минимизирует негативное воздействие на позвоночник и руки оператора, уменьшая утомляемость и повышая общую производительность работы
        • Рукоять Ellipse Hands индивидуально подстраивается по вертикали и горизонтали под параметры пользователя и различные рабочие ситуации. Уменьшает уровень вибрации в процессе культивации
        • Цепной редуктор Fast Gear I характерен высоким показателем КПД: он в 2 раза больше, чем в червячных аналогах
        • Передача заднего хода (скорость – 0,84 м/с) позволяет эффективно использовать агрегат на узких участках