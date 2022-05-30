Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2
Арт. Ю00000019470
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость топливного бака, л
|2
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Объем двигателя, см. куб.
|80
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- Культиватор Caiman Mokko 40 C2 - самая компактная модель с механическим реверсом! Помещается в багажник легкового автомобиля и не требует много места при хранении. Культиватор оснащен экологичным двигателем Caiman Green Engine, имеет заднюю передачу, надежный цепной редуктор и ширину захвата 55 см. Четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 80CC. Один из самых эффективных компактных двигателей такого объема. Характеризуется низким уровнем шума и вибрации. Чугунная гильза цилиндра позволяет обеспечить высокую износостойкость и рабочий ресурс. Двигатель сертифицирован для использования в странах Европы и Японии. Трансмиссия с одной скоростью вперед и одной назад. Скорость вперед составляет 115 об/мин, назад (реверс) — 54 об/мин (0,84 м/с). Профессиональный цепной обслуживаемый редуктор Fast Gear I. Редуктор минимальной толщины с КПД на уровне 90% (в два раза выше, чем у червячных).
Преимущества
- Эргономичная конструкция бензокультиватора от Caiman минимизирует негативное воздействие на позвоночник и руки оператора, уменьшая утомляемость и повышая общую производительность работы
- Рукоять Ellipse Hands индивидуально подстраивается по вертикали и горизонтали под параметры пользователя и различные рабочие ситуации. Уменьшает уровень вибрации в процессе культивации
- Цепной редуктор Fast Gear I характерен высоким показателем КПД: он в 2 раза больше, чем в червячных аналогах
- Передача заднего хода (скорость – 0,84 м/с) позволяет эффективно использовать агрегат на узких участках