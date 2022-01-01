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Культиваторы

Китайские культиваторы

  • Страна производства: Китай
Найдено: 80 товаров
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  • Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01
    36 990 ₽
    49 990 ₽
    4.8
    Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01
    196 см.куб., 67 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 750 мм
    • -13 000 ₽
  • Электрический культиватор Patriot ELEKTRA 1500
    12 940 ₽
    4.5
    Электрический культиватор Patriot ELEKTRA 1500
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 1.5
    Вес, кг: 11
    Глубина обработки, мм: 180
    Ширина обработки, мм: 460
    • Персональная скидка
  • Бензиновый мотокультиватор Champion GC252
    12 900 ₽
    Бензиновый мотокультиватор Champion GC252
    51 см.куб., 15.8 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.9
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 300 мм
  • Культиватор DAEWOO DAT 2000E
    15 990 ₽
    17 990 ₽
    5.0
    Культиватор DAEWOO DAT 2000E
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 2
    Вес, кг: 12
    Глубина обработки, мм: 230
    Ширина обработки, мм: 400
    • -2 000 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    14 590 ₽
    Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    15 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.25
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 230 мм
  • Бензиновый культиватор Husqvarna TF 338 9673168-01
    59 990 ₽
    4.4
    Бензиновый культиватор Husqvarna TF 338 9673168-01
    212 см.куб., 93 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 950 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
    26 990 ₽
    5.0
    Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
    196 см.куб., 51 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
    • Новинка
    • Персональная скидка
  • Бензиновый мотокультиватор Champion BC7712
    29 100 ₽
    5.0
    Бензиновый мотокультиватор Champion BC7712
    196 см.куб., 52.2 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
    23 600 ₽
    5.0
    Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
    87 см.куб., 31.5 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 2.3
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 430 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
    33 990 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
    149 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 550 мм
    • Персональная скидка
  • Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    22 290 ₽
    28 880 ₽
    5.0
    Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    139 см.куб., 38.5 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 600 мм
    • -6 590 ₽
  • Электрический культиватор Champion EC 1500
    11 800 ₽
    5.0
    Электрический культиватор Champion EC 1500
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 1.5
    Вес, кг: 10.2
    Глубина обработки, мм: 205
    Ширина обработки, мм: 450
    • Персональная скидка
  • Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
    19 990 ₽
    Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
    электрический, 12 кг
    Тип: электрический
    Количество фрез: 4 шт
    Коробка передач: нет
    Максимальная глубина обработки, мм: 195
    Количество передач: 1 вперед
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
    69 900 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
    270 см.куб., 110 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1250 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
    89 900 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
    420 см.куб., 120 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 16
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1500 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
    42 990 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
    50.3 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 600 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    43 890 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    212 см.куб., 52 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 890 мм
  • Бензиновый мотокультиватор Stihl MH 560.0 62410113940
    63 990 ₽
    5.0
    Бензиновый мотокультиватор Stihl MH 560.0 62410113940
    149 см.куб., 41 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3.2
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
  • Культиватор электрический Daewoo DAT 400E
    7 990 ₽
    Культиватор электрический Daewoo DAT 400E
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 400
    Вес, кг: 4
    Глубина обработки, мм: 155
    Ширина обработки, мм: 190
    • Персональная скидка
  • Культиватор аккумуляторный Daewoo DAT 2021Li SET 21В, 20см, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    11 990 ₽
    Культиватор аккумуляторный Daewoo DAT 2021Li SET 21В, 20см, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    электрический, 4 кг
    Тип: электрический
    Количество фрез: 24 шт
    Максимальная глубина обработки, мм: 155
    Максимальная ширина обработки, мм: 200
    Вес, кг: 4
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    72 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC6612H
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC6612H
    163 см.куб., 51 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC5712
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC5712
    196 см.куб., 52 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Культиватор бензиновый MasterYard Compact 65L C
    Нет в наличии
    4.5
    Культиватор бензиновый MasterYard Compact 65L C
    212 см.куб., 55 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 600 мм
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