Китайские культиваторы
Найдено: 80 товаров
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- 36 990 ₽49 990 ₽196 см.куб., 67 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 750 мм
- -13 000 ₽
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- 12 940 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 180Ширина обработки, мм: 460
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- 12 900 ₽51 см.куб., 15.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.9Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 300 мм
- 15 990 ₽17 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2Вес, кг: 12Глубина обработки, мм: 230Ширина обработки, мм: 400
- -2 000 ₽
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- 14 590 ₽15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- 59 990 ₽212 см.куб., 93 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.9Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 950 мм
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- 26 990 ₽196 см.куб., 51 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
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- 29 100 ₽196 см.куб., 52.2 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
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- 23 600 ₽87 см.куб., 31.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2.3Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 430 мм
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- 33 990 ₽149 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 550 мм
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- 22 290 ₽28 880 ₽139 см.куб., 38.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 600 мм
- -6 590 ₽
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- 11 800 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 10.2Глубина обработки, мм: 205Ширина обработки, мм: 450
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- 19 990 ₽электрический, 12 кгТип: электрическийКоличество фрез: 4 штКоробка передач: нетМаксимальная глубина обработки, мм: 195Количество передач: 1 вперед
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- 69 900 ₽270 см.куб., 110 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 9Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1250 мм
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- 89 900 ₽420 см.куб., 120 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 16Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1500 мм
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- 42 990 ₽50.3 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
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- 43 890 ₽212 см.куб., 52 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 890 мм
- 63 990 ₽149 см.куб., 41 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3.2Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- 7 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 400Вес, кг: 4Глубина обработки, мм: 155Ширина обработки, мм: 190
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- 11 990 ₽электрический, 4 кгТип: электрическийКоличество фрез: 24 штМаксимальная глубина обработки, мм: 155Максимальная ширина обработки, мм: 200Вес, кг: 4
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- Нет в наличии72 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 51 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии196 см.куб., 52 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 55 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 600 мм
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