Преимущества

Мощный и экономический двигатель, вместительный топливный бак

Эргономичное управление

Фрезы с саблевидными ножами для целинных земель

Мотокультиватор Forza MK-85F - многофункциональное сельскохозяйственное оборудование, с помощью которого аграрии решают множество задач в течении календарного года. В комплекте имеется 6 фрез (по 3 на каждую сторону). В зависимости от поставленных задач можно увеличить вспахиваемую поверхность или уменьшить (например, между грядок). Мотокультиватор Forza недорогой и практичный выбор дачника.