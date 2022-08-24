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Мотокультиватор Forza MK-85F
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор Forza MK-85F
    Арт. О00000032227
    5.0
    1
    Мотокультиватор Forza MK-85F
    Мотокультиватор Forza MK-85F
    Мотокультиватор Forza MK-85F
    Мотокультиватор Forza MK-85F
      Мотокультиватор Forza MK-85F
      Мотокультиватор Forza MK-85F
      Мотокультиватор Forza MK-85F
      Мотокультиватор Forza MK-85F

      Мотокультиватор Forza MK-85F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032227
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		196
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотокультиватор Forza MK-85F - многофункциональное сельскохозяйственное оборудование, с помощью которого аграрии решают множество задач в течении календарного года. В комплекте имеется 6 фрез (по 3 на каждую сторону). В зависимости от поставленных задач можно увеличить вспахиваемую поверхность или уменьшить (например, между грядок). Мотокультиватор Forza недорогой и практичный выбор дачника. 

        Преимущества

        • Мощный и экономический двигатель, вместительный топливный бак
        • Эргономичное управление
        • Фрезы с саблевидными ножами для целинных земель