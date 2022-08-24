Мотокультиватор Forza MK-85F
Арт. О00000032227
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Емкость топливного бака, л
|3.6
|
Объем двигателя, см. куб.
|196
С этим товаром смотрят
- Мотокультиватор Forza MK-85F - многофункциональное сельскохозяйственное оборудование, с помощью которого аграрии решают множество задач в течении календарного года. В комплекте имеется 6 фрез (по 3 на каждую сторону). В зависимости от поставленных задач можно увеличить вспахиваемую поверхность или уменьшить (например, между грядок). Мотокультиватор Forza недорогой и практичный выбор дачника.
Преимущества
- Мощный и экономический двигатель, вместительный топливный бак
- Эргономичное управление
- Фрезы с саблевидными ножами для целинных земель