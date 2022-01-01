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Культиваторы бензиновые

Четырехтактные культиваторы

  • Тактность двигателя: 4-х тактный
Найдено: 118 товаров
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  • Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01
    36 990 ₽
    49 990 ₽
    4.8
    Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01
    196 см.куб., 67 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 750 мм
    • -13 000 ₽
  • Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2
    44 000 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2
    80 см.куб., 39 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 550 мм
  • Бензиновый культиватор Husqvarna TF 338 9673168-01
    59 990 ₽
    4.4
    Бензиновый культиватор Husqvarna TF 338 9673168-01
    212 см.куб., 93 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 950 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
    29 990 ₽
    4.6
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
    98 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 420 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
    26 990 ₽
    5.0
    Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
    196 см.куб., 51 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
    • Новинка
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
    23 750 ₽
    24 890 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
    94 см.куб., 37 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 450 мм
    • -1 140 ₽
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3
    55 000 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3
    212 см.куб., 58 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
  • Бензиновый мотокультиватор Champion BC7712
    29 100 ₽
    5.0
    Бензиновый мотокультиватор Champion BC7712
    196 см.куб., 52.2 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
    23 600 ₽
    5.0
    Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
    87 см.куб., 31.5 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 2.3
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 430 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
    33 990 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
    149 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 550 мм
    • Персональная скидка
  • Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    22 290 ₽
    28 880 ₽
    5.0
    Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    139 см.куб., 38.5 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 600 мм
    • -6 590 ₽
  • Машина сельскохозяйственная Huter МК-7000М 70/5/2
    30 890 ₽
    5.0
    Машина сельскохозяйственная Huter МК-7000М 70/5/2
    64 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1000 мм
  • Культиватор Caiman Terro 60H C2
    74 000 ₽
    5.0
    Культиватор Caiman Terro 60H C2
    163 см.куб., 53 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 600 мм
  • Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
    69 900 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
    270 см.куб., 110 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1250 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
    89 900 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
    420 см.куб., 120 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 16
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1500 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
    42 990 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
    50.3 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 600 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
    38 900 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
    196 см.куб., 45 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 670 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
    48 590 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
    196 см.куб., 58 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1050 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    43 890 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    212 см.куб., 52 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 890 мм
  • Бензиновый мотокультиватор Stihl MH 560.0 62410113940
    63 990 ₽
    5.0
    Бензиновый мотокультиватор Stihl MH 560.0 62410113940
    149 см.куб., 41 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3.2
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
  • Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    72 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC6612H
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC6612H
    163 см.куб., 51 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC5712
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC5712
    196 см.куб., 52 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Культиватор Caiman Eco MAX 60S C2 (Robin-Subaru с реверсом)
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Caiman Eco MAX 60S C2 (Robin-Subaru с реверсом)
    54 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Ширина обработки: 900 мм
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