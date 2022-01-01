Четырехтактные культиваторы
Найдено: 118 товаров
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- 36 990 ₽49 990 ₽196 см.куб., 67 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 750 мм
- -13 000 ₽
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- 44 000 ₽80 см.куб., 39 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 550 мм
- 59 990 ₽212 см.куб., 93 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.9Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 950 мм
- Персональная скидка
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- 29 990 ₽98 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 420 мм
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- 26 990 ₽196 см.куб., 51 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Новинка
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- 23 750 ₽24 890 ₽94 см.куб., 37 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 450 мм
- -1 140 ₽
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- 55 000 ₽212 см.куб., 58 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- 29 100 ₽196 см.куб., 52.2 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
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- 23 600 ₽87 см.куб., 31.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2.3Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 430 мм
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- 33 990 ₽149 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 550 мм
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- 22 290 ₽28 880 ₽139 см.куб., 38.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 600 мм
- -6 590 ₽
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- 30 890 ₽64 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- 74 000 ₽163 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
- 69 900 ₽270 см.куб., 110 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 9Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1250 мм
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- 89 900 ₽420 см.куб., 120 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 16Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1500 мм
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- 42 990 ₽50.3 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
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- 38 900 ₽196 см.куб., 45 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 670 мм
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- 48 590 ₽196 см.куб., 58 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 1050 мм
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- 43 890 ₽212 см.куб., 52 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 890 мм
- 63 990 ₽149 см.куб., 41 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3.2Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии72 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 51 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии196 см.куб., 52 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии54 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.7Тактность двигателя: 4-х тактныйШирина обработки: 900 мм
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