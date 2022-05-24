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Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170
3.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170
    Арт. О00000038651
    3.0
    2
    Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170
    Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170
      Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170
      Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170

      Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000038651
      3.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Ступица
      		круг 30 мм
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый культиватор ЗУБР МКТ-170 используется для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Руль настраивается под рост оператора для комфорта во время работы. Задняя скорость помогает достать застрявший в грунте агрегат без потери времени и сил. Благодаря сошнику, который надежно крепится к раме культиватора, можно регулировать глубину вспашки в зависимости от поставленной задачи.

        Преимущества

        • Прорезиненные ручки - для надежного хвата
        • 4-х тактный двигатель - для качественной работы
        • Регулировка руля под рост оператора - для удобства
        • Сошник - для регулировки глубины вспахивания
        • Реверс - для вытаскивания застрявшего культиватора