Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170
Арт. О00000038651
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Ступица
|круг 30 мм
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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- Бензиновый культиватор ЗУБР МКТ-170 используется для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Руль настраивается под рост оператора для комфорта во время работы. Задняя скорость помогает достать застрявший в грунте агрегат без потери времени и сил. Благодаря сошнику, который надежно крепится к раме культиватора, можно регулировать глубину вспашки в зависимости от поставленной задачи.
Преимущества
- Прорезиненные ручки - для надежного хвата
- 4-х тактный двигатель - для качественной работы
- Регулировка руля под рост оператора - для удобства
- Сошник - для регулировки глубины вспахивания
- Реверс - для вытаскивания застрявшего культиватора