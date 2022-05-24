Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170

Преимущества

Прорезиненные ручки - для надежного хвата

4-х тактный двигатель - для качественной работы

Регулировка руля под рост оператора - для удобства

Сошник - для регулировки глубины вспахивания

Реверс - для вытаскивания застрявшего культиватора

Бензиновый культиватор ЗУБР МКТ-170 используется для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Руль настраивается под рост оператора для комфорта во время работы. Задняя скорость помогает достать застрявший в грунте агрегат без потери времени и сил. Благодаря сошнику, который надежно крепится к раме культиватора, можно регулировать глубину вспашки в зависимости от поставленной задачи.