Аккумуляторные культиваторы
Найдено: 2 товара
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- 19 990 ₽электрический, 12 кгТип: электрическийКоличество фрез: 4 штКоробка передач: нетМаксимальная глубина обработки, мм: 195Количество передач: 1 вперед
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- 11 990 ₽электрический, 4 кгТип: электрическийКоличество фрез: 24 штМаксимальная глубина обработки, мм: 155Максимальная ширина обработки, мм: 200Вес, кг: 4
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные культиваторы в городе Ярославль по цене от 11990 до 19990 рублей. В наличии более 2 наименований. Аккумуляторные культиваторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.