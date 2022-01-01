Секатор – это ручной садовый инструмент для обрезки ветвей у деревьев, кустарников и домашних растений. Обрезка секатором осуществляется при помощи двух лезвий, которые сводятся, когда пользователь сводит ручки инструмента: схожий принцип работы используется в обычных ножницах, однако в секаторе с храповым, рычажным или пружинным механизмами используются дополнительные элементы конструкции, направленные на снижение необходимых усилий и повышение надежности.

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