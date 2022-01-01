- Персональная скидка
Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583
Арт. О00000029481
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Финляндия
|
Родина бренда
|Финляндия
|
Тип привода
|обводной
|
Материал лезвия
|сталь
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583 применяется для подрезания сухой и жесткой древесины диаметром до 50 мм. Инструмент имеет малый вес - 1.046 кг. Ручки инструмента покрыты материалом SoftGrip, обеспечивающим надежный и удобный захват. Верхнее лезвие сучкореза выполнено из специальной стали и оснащено антифрикционным тефлоновым покрытием для снижения трения. Уникальный силовой механизм увеличивает режущее усилие в три раза.
Преимущества
- Малый вес: 1.046 кг
- Способность подрезать ветки диаметром до 50 мм
- Увеличивающий усилие зубчатый механизм, который оптимально распределяет отрезное усилие, когда это необходимо