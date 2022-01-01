Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583
5 930 ₽
7 610 ₽
Садовые сучкорезы
  • Персональная скидка
Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583
Арт. О00000029481
Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583
Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583
Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583
Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583
Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583
  • Персональная скидка
Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583
Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583
Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583
Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583
Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583

Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 680 ₽
5 930 ₽
7 610 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000029481

Характеристики

Производитель
Fiskars
Страна производства
Финляндия
Родина бренда
Финляндия
Тип привода
обводной
Материал лезвия
сталь
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 680 ₽
5 930 ₽
7 610 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
26 ₽
5.0
Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
Садовая совковая лопата Fiskars 1026685
1 282 ₽
1 850 ₽
4.0
Садовая совковая лопата Fiskars 1026685
  • -568 ₽
Бензопила Stihl MS 250 16" Picco 11232000831
32 990 ₽
5.0
Бензопила Stihl MS 250 16" Picco 11232000831
Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
110 ₽
5.0
Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
Пильная цепь Stihl 63PM 36130060055 (16", 1,3 мм, 55 звеньв)
1 119 ₽
5.0
Пильная цепь Stihl 63PM 36130060055 (16", 1,3 мм, 55 звеньв)
Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
30 ₽
5.0
Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
Присадка к топливу с дозатором Stihl HP Uitra 07813198061, 1 л
Нет в наличии
Присадка к топливу с дозатором Stihl HP Uitra 07813198061, 1 л
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583 применяется для подрезания сухой и жесткой древесины диаметром до 50 мм. Инструмент имеет малый вес - 1.046 кг. Ручки инструмента покрыты материалом SoftGrip, обеспечивающим надежный и удобный захват. Верхнее лезвие сучкореза выполнено из специальной стали и оснащено антифрикционным тефлоновым покрытием для снижения трения. Уникальный силовой механизм увеличивает режущее усилие в три раза.

    Преимущества

    • Малый вес: 1.046 кг
    • Способность подрезать ветки диаметром до 50 мм
    • Увеличивающий усилие зубчатый механизм, который оптимально распределяет отрезное усилие, когда это необходимо