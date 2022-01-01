Преимущества

Малый вес: 1.046 кг

Способность подрезать ветки диаметром до 50 мм

Увеличивающий усилие зубчатый механизм, который оптимально распределяет отрезное усилие, когда это необходимо

Сучкорез контактный большой Fiskars PowerGear L77 1000583 применяется для подрезания сухой и жесткой древесины диаметром до 50 мм. Инструмент имеет малый вес - 1.046 кг. Ручки инструмента покрыты материалом SoftGrip, обеспечивающим надежный и удобный захват. Верхнее лезвие сучкореза выполнено из специальной стали и оснащено антифрикционным тефлоновым покрытием для снижения трения. Уникальный силовой механизм увеличивает режущее усилие в три раза.