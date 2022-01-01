В этой категории отображено универсальное оборудование для домашнего хозяйства. Представленные устройства отличаются мобильностью, поэтому будут полезны в быту в качестве траворезки, корморезки, дробилки зерна или ингредиентов для корма. Аппараты бывают в двух исполнениях: подвесного типа или для напольной установки.

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