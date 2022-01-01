Зернодробилки
Найдено: 7 товаров
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- 3 771 ₽Объем, л: 14Производительность: 350 кг/чТип двигателя: электрическийМощность, Вт: 1350Вес, кг: 51
- 5 290 ₽Объем, л: 10Производительность: 240 кг/чТип двигателя: электрическийМощность, Вт: 1350Вес, кг: 7
- 4 200 ₽Объем, л: 12Производительность: 400 кг/чТип двигателя: электрическийМощность, Вт: 900Вес, кг: 3.5
- Персональная скидка
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- 3 690 ₽3 770 ₽Объем, л: 10Производительность: 350 кг/чТип двигателя: электрическийМощность, Вт: 1350Вес, кг: 6.4
- -80 ₽
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- Нет в наличииОбъем, л: 10Производительность: 240 кг/чТип двигателя: электрическийМощность, Вт: 1350Вес, кг: 7
- Нет в наличииОбъем, л: 10Производительность: 400 кг/чТип двигателя: электрическийМощность, Вт: 1550Вес, кг: 6.4
- Нет в наличииОбъем, л: 14Производительность: 400 кг/чТип двигателя: электрическийМощность, Вт: 1550Вес, кг: 5.1
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить зернодробилки в городе Ярославль по цене от 3190 до 5290 рублей. В наличии более 7 наименований. Зернодробилки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.