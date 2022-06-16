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Зернодробилка Вихрь ЗД-400 74/2/2
5.0
2
Найти аналог
Зернодробилки
    Зернодробилка Вихрь ЗД-400 74/2/2
    Арт. О00000013075
    5.0
    2
    Зернодробилка Вихрь ЗД-400 74/2/2
    Зернодробилка Вихрь ЗД-400 74/2/2
    Зернодробилка Вихрь ЗД-400 74/2/2
      Зернодробилка Вихрь ЗД-400 74/2/2
      Зернодробилка Вихрь ЗД-400 74/2/2
      Зернодробилка Вихрь ЗД-400 74/2/2

      Зернодробилка Вихрь ЗД-400 74/2/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013075
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Объем, л
      		10
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1 поможет сэкономить силы и время на подготовку корма для домашней скотины. Отличается мобильностью и простотой эксплуатации. Оборудование подходит для переработки всех видов сухого фуражного зерна, включая масленичные культуры и другой подобной сельскохпродукции. Сырье засыпается в специальный отсек объемом 10 л.