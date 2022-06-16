Зернодробилка Вихрь ЗД-400 74/2/2
Арт. О00000013075
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Объем, л
|10
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Материал корпуса
|металл
- Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1 поможет сэкономить силы и время на подготовку корма для домашней скотины. Отличается мобильностью и простотой эксплуатации. Оборудование подходит для переработки всех видов сухого фуражного зерна, включая масленичные культуры и другой подобной сельскохпродукции. Сырье засыпается в специальный отсек объемом 10 л.