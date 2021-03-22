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Зернодробилка Вихрь ЗД-350К
5.0
1
3 771 ₽
Зернодробилки
    Зернодробилка Вихрь ЗД-350К
    Арт. resanta_74x2x3
    5.0
    1
    Зернодробилка Вихрь ЗД-350К
    Зернодробилка Вихрь ЗД-350К
      Зернодробилка Вихрь ЗД-350К
      Зернодробилка Вихрь ЗД-350К

      Зернодробилка Вихрь ЗД-350К

      3 771 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. resanta_74x2x3
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Объем, л
      		14
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      3 771 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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