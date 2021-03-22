Зернодробилка Вихрь ЗД-350К
Арт. resanta_74x2x3
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Объем, л
|14
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Материал корпуса
|металл
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- Зернодробилка Вихрь ЗД-350К 74/2/3 - компактное устройство, используемое в домашнем хозяйстве с целью обеспечения кормами животных и птиц. Оборудование подходит для переработки всех видов сухого фуражного зерна, включая масленичные культуры и другой подобной сельскохпродукции. Сырье засыпается в специальный отсек объемом 14 л.