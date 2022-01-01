Садовые ножницы
Найдено: 11 товаров
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- 2 280 ₽2 640 ₽218x76x23, 0.171 кгОбщая длина, мм: 218Материал ручки: FiberComp мм
- -360 ₽
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- 1 320 ₽255х121х14, 0.118 кгОбщая длина, мм: 180Материал ручки: ПВХ мм
- 927 ₽249х77х30, 0.196 кгОбщая длина, мм: 206Материал ручки: ПВХ мм
- 930 ₽400х130х40, 0.29 кгОбщая длина, мм: 330Материал ручки: Antistick мм
- 190 ₽280х20х80, 0.07 кгОбщая длина, мм: 180
- 850 ₽230х80х30, 0.2 кгМатериал ручки: резина мм
- 2 990 ₽1.24 кгОбщая длина, мм: 200
- 4 490 ₽0.25 кгОбщая длина, мм: 210Материал ручки: резина мм
- 3 060 ₽370х150х50, 0.264 кгМатериал ручки: ПВХ мм
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить садовые ножницы в городе Ярославль по цене от 190 до 4490 рублей. В наличии более 11 наименований. Садовые ножницы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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