Механические ножницы – универсальный садовый инструмент. Он будет полезен для стрижки травы, обрезки стеблей сорняков и сухих ветвей, подрезки листвы у кустарников. Представленные модели имеют диаметр реза от 18 до 22 мм. Они пригодны для непрофессиональной работы на территории частного дома, дачи, сада.

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