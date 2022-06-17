Секатор Вихрь 73/7/3/2, 200 мм, с тефлоновым покрытием
Арт. О00000013256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Секатор Вихрь 73/7/3/2, 200 мм, с тефлоновым покрытием используется для садовых работ - для обрезания сучков, веток и побегов. Инструмент отличается долговечностью и надёжностью. Длина секатора составляет 200 мм. Рукоятки имеют удобную форму и выполнены из резины, что препятствует скольжению инструмента в руке во время работы.
Преимущества
- Секатор имеет тефлоновое покрытие, что препятствует образованию царапин и коррозии
- Небольшой вес
- Подходит для бытового применения