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Секатор Вихрь 73/7/3/2, 200 мм, с тефлоновым покрытием
5.0
2
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Садовые секаторы
    Секатор Вихрь 73/7/3/2, 200 мм, с тефлоновым покрытием
    Арт. О00000013256
    5.0
    2
    Секатор Вихрь 73/7/3/2, 200 мм, с тефлоновым покрытием
    Секатор Вихрь 73/7/3/2, 200 мм, с тефлоновым покрытием
    Секатор Вихрь 73/7/3/2, 200 мм, с тефлоновым покрытием
      Секатор Вихрь 73/7/3/2, 200 мм, с тефлоновым покрытием
      Секатор Вихрь 73/7/3/2, 200 мм, с тефлоновым покрытием
      Секатор Вихрь 73/7/3/2, 200 мм, с тефлоновым покрытием

      Секатор Вихрь 73/7/3/2, 200 мм, с тефлоновым покрытием

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013256
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Секатор Вихрь 73/7/3/2, 200 мм, с тефлоновым покрытием используется для садовых работ - для обрезания сучков, веток и побегов. Инструмент отличается долговечностью и надёжностью. Длина секатора составляет 200 мм. Рукоятки имеют удобную форму и выполнены из резины, что препятствует скольжению инструмента в руке во время работы.

        Преимущества

        • Секатор имеет тефлоновое покрытие, что препятствует образованию царапин и коррозии
        • Небольшой вес
        • Подходит для бытового применения