Преимущества

Секатор имеет тефлоновое покрытие, что препятствует образованию царапин и коррозии

Небольшой вес

Подходит для бытового применения

Секатор Вихрь 73/7/3/2, 200 мм, с тефлоновым покрытием используется для садовых работ - для обрезания сучков, веток и побегов. Инструмент отличается долговечностью и надёжностью. Длина секатора составляет 200 мм. Рукоятки имеют удобную форму и выполнены из резины, что препятствует скольжению инструмента в руке во время работы.