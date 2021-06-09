Секатор плоскостной Центроинструмент 0235

Преимущества

Прочная конструкция

Небольшие размеры и малый вес позволяют справляться одной рукой

Обеспечивает уход за кустарниками

Плоскостной секатор Центроинструмент 0235 - отличный помощник для любителей-садоводов. С помощью него легко и удобно подравнивать крону кустов и декоративных деревьев. Прочная конструкция обеспечивает продолжительный срок службы инструмента. Острые лезвии гарантируют ровный и чистый срез. Инструмент предназначен для садовых работ.