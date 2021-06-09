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Секатор плоскостной Центроинструмент 0235
5.0
1
790 ₽
Садовые секаторы
    Секатор плоскостной Центроинструмент 0235
    Арт. Ю00000021355
    5.0
    1
    Секатор плоскостной Центроинструмент 0235
    Секатор плоскостной Центроинструмент 0235
      Секатор плоскостной Центроинструмент 0235
      Секатор плоскостной Центроинструмент 0235

      Секатор плоскостной Центроинструмент 0235

      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021355
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскостной секатор Центроинструмент 0235 - отличный помощник для любителей-садоводов. С помощью него легко и удобно подравнивать крону кустов и декоративных деревьев. Прочная конструкция обеспечивает продолжительный срок службы инструмента. Острые лезвии гарантируют ровный и чистый срез. Инструмент предназначен для садовых работ.

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Небольшие размеры и малый вес позволяют справляться одной рукой
        • Обеспечивает уход за кустарниками