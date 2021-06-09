Секатор плоскостной Центроинструмент 0235
Арт. Ю00000021355
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
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- Плоскостной секатор Центроинструмент 0235 - отличный помощник для любителей-садоводов. С помощью него легко и удобно подравнивать крону кустов и декоративных деревьев. Прочная конструкция обеспечивает продолжительный срок службы инструмента. Острые лезвии гарантируют ровный и чистый срез. Инструмент предназначен для садовых работ.
Преимущества
- Прочная конструкция
- Небольшие размеры и малый вес позволяют справляться одной рукой
- Обеспечивает уход за кустарниками