Прививочный секатор – садовый инструмент, эффективность которого зависит от регулярности и качества обслуживания. При частом контакте с древесиной лезвия затупляются. Если вы – активный садовод, то полезно знать, как правильно наточить секатор садовый в домашних условиях. Обращаться к знакомым или в специальные мастерские – это долго и дорого. Мы расскажем не только о том, как лучше всего заточить секатор, но и о различных частных случаях при работе с садовым инструментом, способах их решения.

Проблемы с секатором - зазор, износ металла или тупое лезвие?

Хороший секатор устойчив к износу, но при постоянной эксплуатации даже с дорогим инструментом возникнут проблемы. Мы рассмотрим частые проблемы: как понять, что пришло время наточить секатор садовый, как увеличить период его работы и т.д.

Секатор жуёт ветки

Когда прививочный секатор не дорезает саженцы до конца, но заточка у лезвий свежая, это свидетельствует о проблемах в конструкции инструмента:

Между режущими частями появилось расстояние. Возникает оно из-за того, что крепление разболталось. Исправляется это завинчиванием и смазыванием крепежа. Режущие основания деформировались. В идеальном состоянии они движутся параллельно друг другу, но, если инвентарь жует ветки, форма элементов садовых ножниц меняется под воздействием срезаемой древесины. Заточить правильно нож на прививочном секаторе, чтобы это исправить, сложно, но реально. Потребуются бруски с крупным и мелким зерном. Первым насухо возвращаем поврежденному режущему элементу плоский вид. Перед тем, как заточить садовый секатор мелким зерном, смачивайте деталь. На этом этапе мы убираем мелкие неровности, оставленные крупнозернистым бруском.

Плохо режет

Самая очевидная причина того, что прививочный секатор плохо режет – затупленный нож на инструменте. Заточка лезвия со временем ухудшается, на режущей части появляются борозды. Чтобы убрать последние, нужно:

Разобрать инструмент: рассоединить лезвия, снять рукоятки. Стесать борозды. Для этого используется брус с крупным зерном. Процесс стачивания осуществляется под углом. После того, как дефекты удалены, нужно собственноручно заточить секатор в домашних условиях. Воспользуйтесь мелкозернистым брусом.

Проблема может быть в зазубринах на кромке режущего основания. Рассмотрим, как правильно наточить секатор в таком случае:

Разберите инструмент. Нам потребуются только отдельные лезвия, без ручек. Специально испортите заточку. Сточите зубцы. Произведите заточку заново. О том, как лучше всего заточить секатор садовый в домашних условиях, мы расскажем ниже.





Контроль качества

Приведем несколько критериев, по которым можно понять, что садовый инвентарь готов к работе:

Разберите инструмент. Обратите внимание на состояние режущих элементов. Поверхность должна быть ровной, без видимых дефектов (таких, как царапины). Лезвия имеют одностороннюю заточку, как у только что купленного кухонного ножа. Зубцы, бороздки на режущей части отсутствуют. Соберите инструмент, сведите между собой режущие части. Ход должен быть плавным, без помех. Теперь о том, как понять, что пора заточить прививочный секатор в домашних условиях. Возьмите офисный лист А4 и удерживайте его в руке. Если лезвие садовых ножниц надрежет бумагу, инструмент готов к работе. Если листок замнется, пускать его в работу рано.

Как продлить срок службы

Дадим несколько советов, как добиться того, чтобы потребность заточить, ремонтировать прививочный секатор или вовсе покупать новый возникала реже. Это рекомендации по обслуживанию садового инвентаря:

Лезвия в прививочном секторе изготавливаются из стали, неустойчивой к коррозии. Если должным образом не обрабатывать материал, на нем возникнут неестественные пятна черного цвета. Чтобы этого избежать, после каждой рабочей сессии мойте режущие основания жесткой частью губки. Когда закончите с чисткой, секаторы для сада надо высушить и смазать. Влажная среда является серьезной помехой долговечности инструмента. Если оставляете садовые ножницы на долгое время в сыром помещении, предварительно обрабатывайте их должным образом. Подойдут дизель, незамерзающая жидкость для замков или силиконовое смазочное вещество.

Точим секатор дома. Секреты мастеров

Перед тем, как в домашних условиях наточить секатор садовый своими руками правильно, подготовьте несколько аксессуаров. Все эти предметы можно приобрести самому в хозяйственных магазинах и супермаркетах:

Брусья с мелким и крупным зерном.

Наждачка.

Пачка одноразовых бумажных сухих салфеток.

Инструменты, которыми можно разобрать прививочный секатор.

Металлическая губка для посуды.

Бытовая щетка с жестким ворсом.

Емкость с теплой водой.

Соль поваренная.





Эти предметы помогут заточить секатор своими руками. Но для начала подготовим инструмент к обслуживанию. Предлагаем следующий способ очистить инвентарь:

Первичную очистку осуществляем бытовой щеткой с жестким ворсом. Подготавливаем жидкий раствор. В теплой жидкости размешиваем одну столовую ложку соли. Разбираем ножницы. Откладываем в сторону все, помимо режущих металлических запчастей. Кладем лезвия в жидкость, ждем 20—30 минут. Это поможет оттереть глубокие загрязнения. Начисто очищаем режущие элементы при помощи металлической губки. Промываем режущие элементы водой из крана, насухо протираем сухими бумажными салфетками.

Инструмент очищен. Теперь расскажем о том, как правильно наточить секатор садовый в домашних условиях.

Заточка секатора в домашних условия пошагово

Расскажем о самом простом и эффективном способе, как правильно в домашних условиях заточить секатор:

Убедитесь, что инструмент надежно очищен от грязи и засохшей растительности. Необязательно, но для ваших же безопасности и удобства рекомендуется разобрать ножницы. Берем брус с крупным зерном. Самое главное в вопросе, как правильно своими руками заточить садовый секатор – это разместить камень вдоль угла заточки садового инструмента. В противном случае есть вероятность только испортить инвентарь. Когда садовые ножницы размещены в правильном положении, плотно прижимаем брус к режущему элементу и делаем резкие движения. Выполняйте их только в одном направлении. Чтобы правильно заточить, хватит 10—15 повторений. Делаем 10—15 аналогичных движений, только уже с мелкозернистым брусом. Повторяем то же самое с наждачкой. Проверяем качество заточки: проходит ли проверку бумагой, есть ли зазубрины и прочие дефекты. Наносим смазку. Собираем инструмент своими руками.

Заточка секатора молоткового типа

В молотковом секаторе нет критичных различий, из-за которых обслуживать его нужно совсем иначе. Тем не менее, за счет некоторых конструктивных решений он требует немного иного подхода. Рассмотрим, что нужно учитывать, чтобы наточить секатор молоткового типа своими руками:

Возьмите садовые ножницы в руку и посмотрите на них. Заточки требует только правое режущее основание с каждой стороны. Важно не только знать, как наточить секатор в домашних условиях, но и правильно настроить движение. Обратите внимание на болты, ограничивающие ход инструмента. Когда вы сводите секатор, они соприкасаются, и сильнее сомкнуть его невозможно. Болты регулируются. Их нужно выставить таким образом, чтобы между лезвиями в сведенном положении можно было разглядеть просвет, но только по диагонали. Лезвия не должны стучать друг по другу.

Вывод

Правильное и своевременное обслуживание действительно способствует улучшению качества садовых работ. Мы разобрались, как очищать инвентарь от загрязнений, выявлять проблемы в его работе, как заточить при помощи подручных средств садовый секатор самому. И новичок, и профессионал должны знать такие аспекты.

Хороший секатор нуждается в обслуживании не так часто, как дешевый аналог от noname-производителя. Модели таких марок, как Fiskars, Центроинструмент и Finland, собраны из углеродистой стали. Она предназначена для сухой и влажной древесины, долго держит заточку. Современные садовые ножницы оснащаются дополнительными особенностями, такими как встроенная масленка или эфес для защиты руки. Подобрать инструмент помогут консультанты магазина «Бигам».