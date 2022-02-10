Содержание:
Лучшие аккумуляторные кусторезы по цене/качеству Лучшие садовые аккумуляторные ножницы-кусторезы
- MAKITA UM 600DWAE
- BOSCH ISIO 3 0.600.833.105
- STIGA SGM 72 AE
- STIGA SGM 102 AE
- GARDENA ClassicCut Li 09855-20.000.00
- AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
- Greenworks G7.2HS 1600107
Лучшие аккумуляторные высоторезы-кусторезы Лучшие аккумуляторные кусторезы высокого класса
- KARCHER HGE 18-45 Battery Set 1.444-231
- Denzel RBC510-36
- STIHL HSA 56 SET 45210113518
- HUSQVARNA 115iHD45 9670983-01
- HUSQVARNA 520iHD60 9679156-02
Виды аккумуляторных кусторезов и их краткое описание Какие кусторезы лучше аккумуляторные или электрические? Техника безопасности
Какой дачный участок обходится без зеленых насаждений? Деревья, кустарники, у искушенных хозяев – живые изгороди. Растительность значительно преображает экстерьер, но нуждается в регулярном уходе. Если при совсем небольшом количестве зелени можно выбрать садовые ножницы, для длительных работ лучше применить кусторезы. Это простые в эксплуатации приборы, с которыми без проблем справятся женщины и пожилые люди. Мы составили кусторез аккумуляторный рейтинг, в который вошли 22 модели для бытового и коммерческого использования.
Несмотря на легкость освоения, аккумуляторный кусторез остается технически сложным садовым инструментом. Если сделать неудачный выбор, модель не будет справляться с возложенными задачами. Прежде чем начать кусторез аккумуляторный топ, мы составим список наиболее важных технических характеристик.
Хоть беспроводные модели и дороже электрических, мы все же нашли несколько достойных представителей бюджетного ценового сегмента. В кусторез аккумуляторный рейтинг недорогих вошли 3 устройства стоимостью от 8.5 до 11 тысяч рублей. Все образцы выпущены под мировыми брендами, так что беспокоиться за их надежность не приходится.
|
Модель аккумуляторного кустореза
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Тип ножа
|
Длина лезвия (мм)
|
Поворотная рукоятка
|
Max толщина реза (мм)
|
Вес кустореза (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
10.8
|
Односторонний
|
200
|
Нет
|
8
|
1.5
|
8 618
|
18
|
Двусторонний
|
200
|
Нет
|
10
|
1.37
|
9 490
|
Ryobi MAX POWER RHT36B61R 36В 5133004318
|
36
|
Двусторонний
|
600
|
Есть
|
26
|
2.8
|
10 928
Кусторез от именитой компании справится с подрезкой травы и формированием кустарников.
Преимущества:
Недостатки:
Бюджетный кусторез заслуживает место в рейтинге за счет многофункциональности: он поставляется с двусторонним пильным полотном и миниатюрными лезвиями для травы.
Преимущества:
Недостатки:
Закрывает рейтинг лучших аккумуляторных кусторезов для дачи мощный инструмент с двусторонним полотном длиной 60 сантиметров.
Преимущества:
Недостатки:
Бытовые пользователи, имевшие ранее дело с кусторезами, при выборе нового инструмента стараются соблюсти золотую середину; им нужен прибор, качественно собранный и обладающий достойными техническими характеристиками, но, в то же время, по стоимости не догоняющий профессиональные аналоги. В рейтинг аккумуляторных кусторезов, ставших лучшими по соотношению цены и качества, вошли 3 устройства. Модели смело войдут в бюджет 10—13 тыс. руб.
|
Модель аккумуляторного кустореза
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Тип ножа
|
Длина лезвия (мм)
|
Поворотная рукоятка
|
Max толщина реза (мм)
|
Вес кустореза (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
20
|
Двусторонний
|
550
|
Есть
|
18
|
2.6
|
9 990
|
18
|
Двусторонний
|
500
|
Нет
|
24
|
2.4
|
11 990
|
Ryobi ONE+ RHT184520 5133003655
|
18
|
Двусторонний
|
450
|
Нет
|
18
|
2.5
|
12 789
Кусторез от шведского бренда эффективно справится с подравниванием кустарников и низких ветвей деревьев.
Преимущества:
Недостатки:
Устройство привлекает внимание малым весом и стильным футуристичным дизайном. Если разобраться, оказывается, что перед нами просто качественно собранный и функциональный кусторез.
Преимущества:
Недостатки:
Легкий и удобно лежащий в руках инструмент, который идеально подойдет для бытовой работы в саду.
Преимущества:
Недостатки:
Беспроводные садовые ножницы – идеальный инструмент для подкашивания кромок и спиливания молодых веток. Мы выбрали хорошие аккумуляторные ножницы кусторезы аккумуляторные в максимально широком ценовом сегменте, благодаря чему подходящую модель найдут как садовники-энтузиасты, так и профессиональные садоводы.
|
Модель ножниц-кустореза
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Тип ножа
|
Длина лезвия (мм)
|
Поворотная рукоятка
|
Max толщина реза (мм)
|
Вес ножниц-кустореза (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
10.8
|
Односторонний
|
160
|
Нет
|
25
|
1.4
|
14 440
|
3.6
|
Односторонний
|
80
|
Нет
|
8
|
0.5
|
8 870
|
7.2
|
Двусторонний
|
180
|
Нет
|
8
|
0.58
|
8 490
|
10.8
|
Двусторонний
|
180
|
Есть
|
8
|
0.68
|
12 990
|
GARDENA ClassicCut Li 09855-20.000.00
|
3.6
|
Двусторонний
|
80
|
Нет
|
8
|
0.55
|
6 490
|
7.2
|
Двусторонний
|
160
|
Нет
|
8
|
0.5
|
7 490
|
7.2
|
Двусторонний
|
100
|
Нет
|
8
|
0.7
|
4 290
Компактные электроножницы эффективно справятся с подрезкой мелкой травы в узких местах. Также будут полезны, чтобы удалять небольшие ветви.
Преимущества:
Недостатки:
Инструмент предназначен для кошения растительности вокруг деревьев и кустарников, рядом с декоративными сооружениями.
Преимущества:
Недостатки:
Электроинструмент хорошо справляется с уходом за молодыми насаждениями. Работа с разными насадками расширяет сферу эксплуатации.
Преимущества:
Недостатки:
Продолжает рейтинг садовых ножниц кусторез аккумуляторный, лучший по критериям длины лезвия (18 см) и напряжения батареи.
Преимущества:
Недостатки:
Кусторез имеет эргономичный дизайн, благодаря которому практически безупречно лежит в руке. Встроенный аккумулятор делает конструкцию легкой и компактной.
Преимущества:
Недостатки:
Недорогие ножницы-кусторез, которых будет достаточно для реализации практически всех бытовых задач.
Преимущества:
Недостатки:
Бюджетные садовые электроножницы справятся с нерегулярными работами на участке. Встроенный АКБ обеспечит максимальную простоту эксплуатации.
Преимущества:
Недостатки:
Во всем, что касается работы на возвышенностях, этим приборам нет равных. Они безупречно справляются с подравниванием деревьев и высоких кустарников, подобраться к которым кусторезом не получится. Большинство высоторезов заметно дороже аналогов, однако мы нашли одну модель, которая будет по карману практически любому дачнику.
|
Модель высотореза-кустореза
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Тип ножа
|
Длина лезвия (мм)
|
Поворотная рукоятка
|
Max толщина реза (мм)
|
Вес высотореза-кустореза (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
20
|
Двусторонний
|
200
|
Есть
|
18
|
4.67
|
18 990
|
Greenworks G24PH51
|
24
|
Двусторонний
|
510
|
Есть
|
18
|
2.8
|
7 800
|
BOSCH UniversalHedgePole
|
18
|
Двусторонний
|
430
|
Есть
|
16
|
3.6
|
16 289
|
RYOBI RHT1850XLIS 50
|
18
|
Двусторонний
|
500
|
Есть
|
16
|
3.2
|
16 366
Сильной стороной модели можно назвать многофункциональность: кусторез поставляется с телескопической штангой и двумя насадками, позволяющими подравнивать ветки и плотные заросли.
Преимущества:
Недостатки:
Бюджетный высоторез-кусторез позволит работать в специфичных положениях, что обеспечивается регулируемой штангой и сменой угла пильного полотна.
Преимущества:
Недостатки:
Инструмент является отличным решением для профессиональной обработки растительности, расположенной высоко.
Преимущества:
Недостатки:
Кусторез профессионального класса обеспечивает качественный рез за счет двустороннего лезвия с алмазной шлифовкой.
Преимущества:
Недостатки:
Эта категория рейтинга заинтересует профессионалов, для которых работа с растительностью является способом заработка. Кусторез аккумуляторный лучшие модели предназначены для длительных рабочих сессий. Мощности двигателей большинства образцов достаточно, чтобы справляться с плотными ветвями. Само собой, представленные кусторезы не относятся к бюджетным: их стоимость варьируется от 17 до 43 тысяч рублей.
|
Модель кустореза
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Тип ножа
|
Длина лезвия (мм)
|
Поворотная рукоятка
|
Max толщина реза (мм)
|
Вес кустореза (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
KARCHER HGE 18-45 Battery Set 1.444-231
|
18
|
Двусторонний
|
450
|
Нет
|
18
|
2.55
|
17 490
|
18
|
Двусторонний
|
510
|
Есть
|
24
|
6.4
|
18 650
|
36
|
Двусторонний
|
450
|
Нет
|
23
|
2.9
|
25 990
|
36
|
Двусторонний
|
450
|
Нет
|
12
|
3.2
|
18 990
|
36
|
Двусторонний
|
600
|
Есть
|
32
|
3.8
|
42 990
Кусторез подойдет для профессиональной работы и эффективно справится со спиливанием лишней растительности с кустарников и древесных насаждений.
Преимущества:
Недостатки:
Кусторез безупречно решает проблему подрезания живой изгороди. Пользователи отмечают, что благодаря высокой эргономике прибор удобен в удержании.
Преимущества:
Недостатки:
Кусторез ориентирован на интенсивную работу, что подтверждается износостойким двусторонним ножом. Низкий уровень шума позволит косить в любое время.
Преимущества:
Недостатки:
Кусторез создан для продолжительных работ: он оснащен функцией экономии заряда savE, продлевающей время использования на одном цикле.
Преимущества:
Недостатки:
Заканчивает рейтинг кусторез, созданный для коммерческого использования. Устройство заслуживает внимание за счет двустороннего 60-сантиметрового лезвия, которое справится с ветками толщиной до 3.2 см.
Преимущества:
Недостатки:
Внимательный читатель обратил внимание, что модели из разных категорий рейтинга заметно отличаются визуально. Это сделано не только для того, чтобы выделиться среди конкурентов. Кусторезы делятся на три разновидности, каждая из которых характерна своей сферой эксплуатации. Чтобы вы решили, кусторез аккумуляторный какой выбрать для ваших индивидуальных условий работы, мы расскажем подробнее о каждом типе этого инструмента.
Универсальные модели, которые подходят для большинства типов работ. Лезвия таких устройств достаточно длинные, из-за чего они хороши в придании кустарникам формы, уходе за живыми изгородями, подрезании сучков молодых и невысоких деревьев. В то же время, стандартные кусторезы не предназначены для использования в труднодоступных местах и на возвышенностях.
Ножницы-кусторез аккумуляторные, которым мы посвятили отдельную категорию рейтинга, – это лучшие модели для детальных работ с растительностью на участке. Лезвия данных приборов мелкие, что позволяет использовать ножницы для подрезки травы вдоль ограждений и бордюров. Также электроножницы хороши для подрезания тонких сучьев молодых деревьев и кустарников.
В качестве сильных сторон кусторезов с аккумулятором можно выделить самую низкую цену и легкость. Последняя делает удержание неутомительным даже при длительной эксплуатации.
Такие приспособления являются лучшим выбором для работы с растительностью на высоте. Они обладают телескопической штангой, с помощью которой лезвия кустореза дотянутся до верхних ветвей. Высоторез необходим, если вы ухаживаете за взрослыми деревьями.
Мы посвятили статью лучшим кусторезам с аккумулятором, однако многие покупатели рассматривают в качестве альтернативы электрические модели. Мы разберемся, в чем заключаются функциональные различия между этими двумя типами и чем хорош каждый из них.
|
Критерий
|
Электрические
|
Аккумуляторные
|
Автономность
|
Для эксплуатации необходимо подключение к стабильному источнику электрической
сети. Соответственно, работать на обесточенных участках не выйдет.
|
При наличии заряженного аккумулятора использовать инструмент можно в любых условиях.
|
Влагоустойчивость
|
Крайне не рекомендуется работать под дождем, потому как вы не контролируете состояние вилки электропитания и не заметите, если ее затопит.
|
Качественные модели спроектированы таким образом, что корпус герметично скрывает батарейный блок, поэтому на последний влага не попадает. Тем не менее, прибор не стоит использовать в ливень.
|
Мобильность
|
Пользователь стеснен проводом шнура-удлинителя, размера которого может не хватать для доступа ко всем участкам сада. Есть вероятность, что оператор заденет кабель пильным полотном.
|
Оператор может свободно ходить по рабочей области – дальность его перемещения не ограничена. Стоит учитывать, что АКБ несколько утяжеляет конструкцию.
|
Время работы
|
Работая с сетевым инструментом, нужно не допустить его перегрев: важно давать кусторезу охладиться, чтобы обеспечить длительный ресурс двигателя.
|
При работе с беспроводным кусторезом также требуется следить за температурой мотора, однако бо́льшую роль играет заряд аккумулятора. Когда все подготовленные батареи будут израсходованы, кошение придется прервать.
|
Цена
|
Большинство моделей от известных производителей по цене находится на уровне аналогов с аккумулятором. Не забудьте дополнительно заложить в бюджет стоимость удлинителя – без него никак.
|
Как и прочие беспроводные инструменты, значительно дороже сетевых. Более того, в некоторых комплектах поставки нет батарейных блоков и зарядных устройств. В таком случае расходы значительно возрастут.
Хороший инструмент – это важно, но даже он не гарантирует безопасную эксплуатацию в случае халатного использования. Мы приведем ряд советов, которые позволят избежать травмоопасных ситуаций и продлят срок эксплуатации электрической техники.