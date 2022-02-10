MAKITA UH 201DWA

Кусторез от именитой компании справится с подрезкой травы и формированием кустарников.





Преимущества:

Кусторез аккумуляторный вошел в рейтинг лучших моделей за счет демократичной ценовой политики Makita – инструмент можно купить недорого, несмотря на достойное качество исполнения.

Пыле-влагозащита корпуса продлит время эксплуатации.

Эргономичная ручка с резиновыми накладками.

Недостатки:

В комплектации не хватает второй батареи.

KARCHER GSH 18-20 Battery 1.444-200

Бюджетный кусторез заслуживает место в рейтинге за счет многофункциональности: он поставляется с двусторонним пильным полотном и миниатюрными лезвиями для травы.

Преимущества:

Нож для травы хорош, чтобы работать в труднодоступных местах.

Модель имеет самый малый в данной категории рейтинга вес – 1.37 килограмм.

Недостатки:

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Ryobi MAX POWER RHT36B61R 36В 5133004318

Закрывает рейтинг лучших аккумуляторных кусторезов для дачи мощный инструмент с двусторонним полотном длиной 60 сантиметров.

Преимущества:

Модель хороша длительным временем работы: аккумулятора на 5 А*ч хватит на 69 минут непрерывной эксплуатации.

Обрезиненная рукоятка, которая сделает долгое удержание комфортным.

Возможность срезать ветки диаметром до 2.6 см.

Недостатки:

Батарею придется докупать за отдельную плату.

Лучшие аккумуляторные кусторезы по цене/качеству

Бытовые пользователи, имевшие ранее дело с кусторезами, при выборе нового инструмента стараются соблюсти золотую середину; им нужен прибор, качественно собранный и обладающий достойными техническими характеристиками, но, в то же время, по стоимости не догоняющий профессиональные аналоги. В рейтинг аккумуляторных кусторезов, ставших лучшими по соотношению цены и качества, вошли 3 устройства. Модели смело войдут в бюджет 10—13 тыс. руб.

Модель аккумуляторного кустореза Напряжение аккумулятора (В) Тип ножа Длина лезвия (мм) Поворотная рукоятка Max толщина реза (мм) Вес кустореза (кг) Средняя цена в России (руб.) STIGA SHT 100 AE K 271302108/ST1 20 Двусторонний 550 Есть 18 2.6 9 990 STIHL HSA 45 (20") 18 Двусторонний 500 Нет 24 2.4 11 990 Ryobi ONE+ RHT184520 5133003655 18 Двусторонний 450 Нет 18 2.5 12 789

STIGA SHT 100 AE K 271302108/ST1

Кусторез от шведского бренда эффективно справится с подравниванием кустарников и низких ветвей деревьев.





Преимущества:

Лучший кусторез аккумуляторный оказался в рейтинге благодаря пильному полотну длиной 550 мм, которое поможет работать с широкими ветвями.

Модель хороша наличием защиты от незапланированного пуска, которая реализована двойным переключателем.

Поворотная ручка поможет выполнять горизонтальный и вертикальный рез.

Недостатки:

Нет пузырькового уровня.

STIHL HSA 45 (20")

Устройство привлекает внимание малым весом и стильным футуристичным дизайном. Если разобраться, оказывается, что перед нами просто качественно собранный и функциональный кусторез.





Преимущества:

Инструмент хорош индикацией заряда, позволяющей отслеживать оставшееся время работы.

Односторонний нож, пользующийся популярностью в профессиональной среде.

Недостатки:

Встроенный аккумулятор, заменить который в случае поломки может быть проблематично.

Ryobi ONE+ RHT184520 5133003655

Легкий и удобно лежащий в руках инструмент, который идеально подойдет для бытовой работы в саду.





Преимущества:

Кусторез хорош полотном с алмазной шлифовкой, которая гарантирует чистый рез.

Работа с ветвями толщиной до 1.8 см.

Полупрозрачный экран, защищающий оператора от попадания растительности.

Недостатки:

Комплектный чехол плотно прилегает к ножам, из-за чего его сложно снимать.

Лучшие садовые аккумуляторные ножницы-кусторезы

Беспроводные садовые ножницы – идеальный инструмент для подкашивания кромок и спиливания молодых веток. Мы выбрали хорошие аккумуляторные ножницы кусторезы аккумуляторные в максимально широком ценовом сегменте, благодаря чему подходящую модель найдут как садовники-энтузиасты, так и профессиональные садоводы.

MAKITA UM 600DWAE

Компактные электроножницы эффективно справятся с подрезкой мелкой травы в узких местах. Также будут полезны, чтобы удалять небольшие ветви.





Преимущества:

Из-за удобной рукоятки прибор станет лучшим решением для продолжительных работ.

Комплектуется сразу двумя АКБ и зарядным устройством.

Накладка для защиты пользователя.

Недостатки:

Самый большой вес среди аналогов – 1.4 кг.

BOSCH ISIO 3 0.600.833.105

Инструмент предназначен для кошения растительности вокруг деревьев и кустарников, рядом с декоративными сооружениями.

Преимущества:

Ножницы комплектуются телескопической штангой на колесиках, позволяющей быстро и комфортно косить вдоль бордюров.

Длину штанги можно изменять.

Смена насадок без дополнительных приспособлений.

Недостатки:

Неудобная реализация защиты от случайного запуска.

STIGA SGM 72 AE

Электроинструмент хорошо справляется с уходом за молодыми насаждениями. Работа с разными насадками расширяет сферу эксплуатации.

Преимущества:

Возможность установить нож для травы и пильное полотно.

Устройство работает до 75 минут на одном заряде.

Малый вес – 0.58 килограмм.

Недостатки:

Мощности недостаточно для обрезки веток толще 8 миллиметров.

STIGA SGM 102 AE

Продолжает рейтинг садовых ножниц кусторез аккумуляторный, лучший по критериям длины лезвия (18 см) и напряжения батареи.

Преимущества:

Кусторез хорош аккумулятором, напряжение которого составляет 10.8 Вольт.

Высокое качество сборки.

Вариативность: прибор работает с ножницами и пильным полотном.

Недостатки:

Стоимость может показаться завышенной.

GARDENA ClassicCut Li 09855-20.000.00

Кусторез имеет эргономичный дизайн, благодаря которому практически безупречно лежит в руке. Встроенный аккумулятор делает конструкцию легкой и компактной.

Преимущества:

Вес кустореза – всего 0.55 кг.

Поставляется с телескопической штангой, позволяющей работать в полный рост.

Безинструментальная замена ножа.

Недостатки:

Тугие кнопки.

AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371

Недорогие ножницы-кусторез, которых будет достаточно для реализации практически всех бытовых задач.

Преимущества:

Комплектуется режущим полотном и ножом для травы.

Удобная рукоятка, обеспечивающая надежное удержание.

До 50 минут непрерывной работы на полном заряде.

Недостатки:

Кнопка включения, нажимать на которую приходится с заметным усилием.

Greenworks G7.2HS 1600107

Бюджетные садовые электроножницы справятся с нерегулярными работами на участке. Встроенный АКБ обеспечит максимальную простоту эксплуатации.

Преимущества:

Модель заслуживает внимание за счет лучшей среди представленных садовых ножниц стоимости.

Комплектуется двумя насадками с защитным чехлом для каждой.

Алмазная заточка пильного полотна.

Недостатки:

Малое время работы – до 30 минут.

Лучшие аккумуляторные высоторезы-кусторезы

Во всем, что касается работы на возвышенностях, этим приборам нет равных. Они безупречно справляются с подравниванием деревьев и высоких кустарников, подобраться к которым кусторезом не получится. Большинство высоторезов заметно дороже аналогов, однако мы нашли одну модель, которая будет по карману практически любому дачнику.

Модель высотореза-кустореза Напряжение аккумулятора (В) Тип ножа Длина лезвия (мм) Поворотная рукоятка Max толщина реза (мм) Вес высотореза-кустореза (кг) Средняя цена в России (руб.) STIGA SMT 100 AE K 271724108/ST1 20 Двусторонний 200 Есть 18 4.67 18 990 Greenworks G24PH51 24 Двусторонний 510 Есть 18 2.8 7 800 BOSCH UniversalHedgePole 18 Двусторонний 430 Есть 16 3.6 16 289 RYOBI RHT1850XLIS 50 18 Двусторонний 500 Есть 16 3.2 16 366

STIGA SMT 100 AE K 271724108/ST1

Сильной стороной модели можно назвать многофункциональность: кусторез поставляется с телескопической штангой и двумя насадками, позволяющими подравнивать ветки и плотные заросли.

Преимущества:

Длина лезвия – 20 см.

Телескопическая штанга, максимальная длина которой составляет 275 см.

Индикация, позволяющая отслеживать уровень заряда.

Недостатки:

Цена высотореза.

Greenworks G24PH51

Бюджетный высоторез-кусторез позволит работать в специфичных положениях, что обеспечивается регулируемой штангой и сменой угла пильного полотна.

Преимущества:

Модель хороша мощным аккумулятором, напряжение которого составляет 24 Вольта.

Самая низкая в рейтинге высоторезов цена.

Возможность менять положение лезвия – доступно 7 положений.

Недостатки:

Поставляется без батарейных блоков и ЗУ.

BOSCH UniversalHedgePole

Инструмент является отличным решением для профессиональной обработки растительности, расположенной высоко.

Преимущества:

Длина лезвия составляет 43 см.

Комплектуется АКБ и зарядкой, благодаря чему работу получится начать «из коробки».

Максимальная длина штанги – 260 см.

Есть ремень, снижающий нагрузку на плечи.

Недостатки:

Большой вес инструмента – 3.6 кг.

RYOBI RHT1850XLIS 50

Кусторез профессионального класса обеспечивает качественный рез за счет двустороннего лезвия с алмазной шлифовкой.

Преимущества:

Длина лезвия – 50 сантиметров.

Прибор поставляется со всем необходимым для начала работы.

Полупрозрачный экран, защищающий оператора от спиленных веток и травы.

Недостатки:

Высоторез неудобно удерживать на вытянутых руках.

Лучшие аккумуляторные кусторезы высокого класса

Эта категория рейтинга заинтересует профессионалов, для которых работа с растительностью является способом заработка. Кусторез аккумуляторный лучшие модели предназначены для длительных рабочих сессий. Мощности двигателей большинства образцов достаточно, чтобы справляться с плотными ветвями. Само собой, представленные кусторезы не относятся к бюджетным: их стоимость варьируется от 17 до 43 тысяч рублей.

KARCHER HGE 18-45 Battery Set 1.444-231

Кусторез подойдет для профессиональной работы и эффективно справится со спиливанием лишней растительности с кустарников и древесных насаждений.

Преимущества:

Лезвия кустореза укреплены алмазной заточкой.

Работа на съемных аккумуляторах гарантирует высокую продолжительность кошения.

Эргономичная основная рукоять с резиновой накладкой.

Недостатки:

Отсутствие индикации заряда.

Denzel RBC510-36

Кусторез безупречно решает проблему подрезания живой изгороди. Пользователи отмечают, что благодаря высокой эргономике прибор удобен в удержании.

Преимущества:

Прибор поставляется сразу с двумя батареями.

За счет дополнительной рукоятки инструмент можно удерживать двумя руками.

Эффективная система защиты от вибрации.

Недостатки:

Вес инструмента, составляющий 6.4 кг.

STIHL HSA 56 SET 45210113518

Кусторез ориентирован на интенсивную работу, что подтверждается износостойким двусторонним ножом. Низкий уровень шума позволит косить в любое время.

Преимущества:

Размеры лезвия обеспечат ширину резания до 23 мм.

Функция настройки скорости.

Недостатки:

Высокая стоимость кустореза, обусловленная его профессиональной сферой эксплуатации.

HUSQVARNA 115iHD45 9670983-01

Кусторез создан для продолжительных работ: он оснащен функцией экономии заряда savE, продлевающей время использования на одном цикле.

Преимущества:

Длина рабочего лезвия – 45 см.

Удобство удержания, которое гарантируется сбалансированным корпусом и эргономичной ручкой.

Если долго не использовать прибор, он автоматически выключится.

Недостатки:

Кусторез поставляется без батарейного блока и зарядного устройства.

HUSQVARNA 520iHD60 9679156-02

Заканчивает рейтинг кусторез, созданный для коммерческого использования. Устройство заслуживает внимание за счет двустороннего 60-сантиметрового лезвия, которое справится с ветками толщиной до 3.2 см.

Преимущества:

Кусторез хорош режимом энергосбережения.

Бесщеточный двигатель.

Щиток, предотвращающий попадание мелкого мусора в оператора.

Недостатки:

Высокая цена.

Виды аккумуляторных кусторезов и их краткое описание

Внимательный читатель обратил внимание, что модели из разных категорий рейтинга заметно отличаются визуально. Это сделано не только для того, чтобы выделиться среди конкурентов. Кусторезы делятся на три разновидности, каждая из которых характерна своей сферой эксплуатации. Чтобы вы решили, кусторез аккумуляторный какой выбрать для ваших индивидуальных условий работы, мы расскажем подробнее о каждом типе этого инструмента.

Кусторезы

Универсальные модели, которые подходят для большинства типов работ. Лезвия таких устройств достаточно длинные, из-за чего они хороши в придании кустарникам формы, уходе за живыми изгородями, подрезании сучков молодых и невысоких деревьев. В то же время, стандартные кусторезы не предназначены для использования в труднодоступных местах и на возвышенностях.





Ножницы-кусторезы

Ножницы-кусторез аккумуляторные, которым мы посвятили отдельную категорию рейтинга, – это лучшие модели для детальных работ с растительностью на участке. Лезвия данных приборов мелкие, что позволяет использовать ножницы для подрезки травы вдоль ограждений и бордюров. Также электроножницы хороши для подрезания тонких сучьев молодых деревьев и кустарников.

В качестве сильных сторон кусторезов с аккумулятором можно выделить самую низкую цену и легкость. Последняя делает удержание неутомительным даже при длительной эксплуатации.





Высоторезы-кусторезы

Такие приспособления являются лучшим выбором для работы с растительностью на высоте. Они обладают телескопической штангой, с помощью которой лезвия кустореза дотянутся до верхних ветвей. Высоторез необходим, если вы ухаживаете за взрослыми деревьями.





Какие кусторезы лучше аккумуляторные или электрические?

Мы посвятили статью лучшим кусторезам с аккумулятором, однако многие покупатели рассматривают в качестве альтернативы электрические модели. Мы разберемся, в чем заключаются функциональные различия между этими двумя типами и чем хорош каждый из них.

Критерий Электрические Аккумуляторные Автономность Для эксплуатации необходимо подключение к стабильному источнику электрической сети. Соответственно, работать на обесточенных участках не выйдет. При наличии заряженного аккумулятора использовать инструмент можно в любых условиях. Влагоустойчивость Крайне не рекомендуется работать под дождем, потому как вы не контролируете состояние вилки электропитания и не заметите, если ее затопит. Качественные модели спроектированы таким образом, что корпус герметично скрывает батарейный блок, поэтому на последний влага не попадает. Тем не менее, прибор не стоит использовать в ливень. Мобильность Пользователь стеснен проводом шнура-удлинителя, размера которого может не хватать для доступа ко всем участкам сада. Есть вероятность, что оператор заденет кабель пильным полотном. Оператор может свободно ходить по рабочей области – дальность его перемещения не ограничена. Стоит учитывать, что АКБ несколько утяжеляет конструкцию. Время работы Работая с сетевым инструментом, нужно не допустить его перегрев: важно давать кусторезу охладиться, чтобы обеспечить длительный ресурс двигателя. При работе с беспроводным кусторезом также требуется следить за температурой мотора, однако бо́льшую роль играет заряд аккумулятора. Когда все подготовленные батареи будут израсходованы, кошение придется прервать. Цена Большинство моделей от известных производителей по цене находится на уровне аналогов с аккумулятором. Не забудьте дополнительно заложить в бюджет стоимость удлинителя – без него никак. Как и прочие беспроводные инструменты, значительно дороже сетевых. Более того, в некоторых комплектах поставки нет батарейных блоков и зарядных устройств. В таком случае расходы значительно возрастут.

Техника безопасности

Хороший инструмент – это важно, но даже он не гарантирует безопасную эксплуатацию в случае халатного использования. Мы приведем ряд советов, которые позволят избежать травмоопасных ситуаций и продлят срок эксплуатации электрической техники.