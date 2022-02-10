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Рейтинг аккумуляторных кусторезов
10.02.2022

Рейтинг аккумуляторных кусторезов

Содержание:

  1. Как выбрать аккумуляторный кусторез?
  2. Лучшие бюджетные аккумуляторные кусторезы
  • Лучшие аккумуляторные кусторезы по цене/качеству
  • Лучшие садовые аккумуляторные ножницы-кусторезы
  • Лучшие аккумуляторные высоторезы-кусторезы
  • Лучшие аккумуляторные кусторезы высокого класса
  • Виды аккумуляторных кусторезов и их краткое описание
  • Какие кусторезы лучше аккумуляторные или электрические?
  • Техника безопасности

    • Какой дачный участок обходится без зеленых насаждений? Деревья, кустарники, у искушенных хозяев – живые изгороди. Растительность значительно преображает экстерьер, но нуждается в регулярном уходе. Если при совсем небольшом количестве зелени можно выбрать садовые ножницы, для длительных работ лучше применить кусторезы. Это простые в эксплуатации приборы, с которыми без проблем справятся женщины и пожилые люди. Мы составили кусторез аккумуляторный рейтинг, в который вошли 22 модели для бытового и коммерческого использования.

    Как выбрать аккумуляторный кусторез?

    Несмотря на легкость освоения, аккумуляторный кусторез остается технически сложным садовым инструментом. Если сделать неудачный выбор, модель не будет справляться с возложенными задачами. Прежде чем начать кусторез аккумуляторный топ, мы составим список наиболее важных технических характеристик.

    1. Тип ножа аккумуляторного кустореза. Выделяют односторонние и двусторонние пильные полотна. Первые станут хорошим выбором для новичков, но ими не получится справляться с плотными зарослями. Также они характерны повышенным уровнем вибрации. Вторые считаются более эффективными, но к ним потребуется немного приноровиться.
    2. Длина лезвия кустореза. Влияет на полосу охвата – то, какую площадь вы будете обрабатывать за один проход. Считается, что для бытового использования достаточно до 450 мм, для промышленного – от 500 мм и больше. Не стоит забывать, что характеристика указывает на мобильность: чем длиннее лезвие, тем труднее хранить и переносить электрический инструмент.

      Лучший аккумуляторный кусторез

    3. Максимальная толщина реза. Указывает на диаметр веток, с которыми справится устройство. Электрические и беспроводные кусторезы уступают в этом критерии бензиновым, однако их мощности достаточно для работы в бытовых условиях.
    4. Шаг зубьев пильного лезвия кустореза. Чем меньше расстояние между зубьями, тем лучше электроинструмент справится с декоративными работами – созданием садовых фигур и поддержанием изгороди в хорошем состоянии. Большое расстояние сделает прибор эффективным в срезании ветвей и плотной поросли.

      Кусторез аккумуляторный лучшие модели

    5. Многофункциональность. В некоторых моделях можно устанавливать как длинные полотна, так и насадки для подкашивания мелкой растительности. Также существуют электрические высоторезы, которые дополнительно комплектуются насадкой-сучкорезом. Такие модели выгодны, так как один инструмент обеспечивает расширенный спектр задач.

      Хорошие аккумуляторные ножницы кусторезы

    6. Поворотная рукоятка. Часть моделей оснащена поворотным механизмом, позволяющим располагать ручку на 90 градусов относительно режущего основания. Такая вариативность будет полезна, чтобы качественно выполнять горизонтальный и вертикальный рез.
    7. Телескопическая рукоятка. Электрический инструмент с такой конструктивной особенностью пригодится для высотных работ, потому как пользователь сможет в любой момент изменять длину штанги. Это позволит без проблем дотянуться до возвышенностей.
    8. Вес кустореза. Указывает, насколько утомительной окажется длительная работа с инструментом. Самыми легкими являются кусторезы-ножницы, когда самыми тяжелыми – высоторезы.
    9. Удобство удержания. Хорошим решением будет подержать инструмент в руках перед покупкой. Решите для себя, комфортно ли на рукоятке лежит ладонь, грамотно ли сбалансирован корпус, получается ли дотянуться до всех элементов управления.

      Кусторез аккумуляторный какой выбрать?

    10. Быстрый тормоз двигателя кустореза. Моментально остановит пильное полотно после того, как пользователь отпустит соответствующую кнопку.
    11. Защита от случайного пуска. Обеспечит безопасность работы за счет минимизации вероятности того, что электрический прибор будет запущен несанкционированно.
    12. Уровень вибрации. При длительной работе вибрация негативно влияет на здоровье пользователя, поэтому рекомендуем обращать внимание на этот показатель. На силу колебаний влияет как антивибрационная защита, так и тип лезвия (рекомендуем использовать двусторонние).
    13. Встроенный уровень. Работа с декоративными изгородями требует от садовника высокой точности, потому как неровный скос будет обязательно заметен хозяевам и гостям. Модели со встроенным уровням помогут избежать этого; с ними не требуется безупречный глазомер, чтобы качественно подравнять изгородь.
    14. Тип аккумулятора. Для работы всех моделей из рейтинга используются литий-ионные АКБ: они легкие, компактные, производительные и простые в уходе. Такие батареи можно заряжать в любой момент, не опасаясь за снижение ресурса. Реже встречаются кусторезы с никель-кадмиевыми АКБ. Найти их в продаже всё сложнее, но и цена их несколько ниже.

      Топ аккумуляторных кусторезов

    15. Напряжение аккумулятора. Параметр указывает на производительность беспроводного кустореза. Высокое напряжение позволит распиливать крупные ветки, приводить в движение крупную оснастку. Показатель постепенно снижается с расходом заряда, поэтому рекомендуется начинать работу с задач, требовательных к мощности.
    16. Емкость аккумулятора. Характеризует продолжительность работы на одном заряде аккумулятора. Влияет на габариты: чем выше емкость, тем крупнее и тяжелее окажется батарейный блок.
    17. Индикатор заряда аккумулятора. Опция поможет в отслеживании уровня оставшейся зарядки батарейного блока.

      Кусторез аккумуляторный рейтинг недорогих

    18. Комплектация кустореза. Обратите внимание, поставляется ли инструмент с АКБ и зарядным устройством, а также идут ли с ним в комплекте какие-либо дополнительные насадки и аксессуары (например, плечевой ремень).

    Лучшие бюджетные аккумуляторные кусторезы

    Хоть беспроводные модели и дороже электрических, мы все же нашли несколько достойных представителей бюджетного ценового сегмента. В кусторез аккумуляторный рейтинг недорогих вошли 3 устройства стоимостью от 8.5 до 11 тысяч рублей. Все образцы выпущены под мировыми брендами, так что беспокоиться за их надежность не приходится.

    Модель аккумуляторного кустореза

    Напряжение аккумулятора (В)

    Тип ножа

    Длина лезвия (мм)

    Поворотная рукоятка

    Max толщина реза (мм)

    Вес кустореза (кг)

    Средняя цена в России (руб.)

    MAKITA UH 201DWA

    10.8

    Односторонний

    200

    Нет

    8

    1.5

    8 618

    KARCHER GSH 18-20 Battery 1.444-200

    18

    Двусторонний

    200

    Нет

    10

    1.37

    9 490

    Ryobi MAX POWER RHT36B61R 36В 5133004318

    36

    Двусторонний

    600

    Есть

    26

    2.8

    10 928

    MAKITA UH 201DWA

    Кусторез от именитой компании справится с подрезкой травы и формированием кустарников.

    MAKITA UH 201DWA

    Преимущества:

    • Кусторез аккумуляторный вошел в рейтинг лучших моделей за счет демократичной ценовой политики Makita – инструмент можно купить недорого, несмотря на достойное качество исполнения.
    • Пыле-влагозащита корпуса продлит время эксплуатации.
    • Эргономичная ручка с резиновыми накладками.

    Недостатки:

    • В комплектации не хватает второй батареи.

    KARCHER GSH 18-20 Battery 1.444-200

    Бюджетный кусторез заслуживает место в рейтинге за счет многофункциональности: он поставляется с двусторонним пильным полотном и миниатюрными лезвиями для травы.

    KARCHER GSH 18-20 Battery 1.444-200

    Преимущества:

    • Нож для травы хорош, чтобы работать в труднодоступных местах.
    • Модель имеет самый малый в данной категории рейтинга вес – 1.37 килограмм.

    Недостатки:

    • Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

    Ryobi MAX POWER RHT36B61R 36В 5133004318

    Закрывает рейтинг лучших аккумуляторных кусторезов для дачи мощный инструмент с двусторонним полотном длиной 60 сантиметров.

    Ryobi MAX POWER RHT36B61R 36В 5133004318

    Преимущества:

    • Модель хороша длительным временем работы: аккумулятора на 5 А*ч хватит на 69 минут непрерывной эксплуатации.
    • Обрезиненная рукоятка, которая сделает долгое удержание комфортным.
    • Возможность срезать ветки диаметром до 2.6 см.

    Недостатки:

    • Батарею придется докупать за отдельную плату.

    Лучшие аккумуляторные кусторезы по цене/качеству

    Бытовые пользователи, имевшие ранее дело с кусторезами, при выборе нового инструмента стараются соблюсти золотую середину; им нужен прибор, качественно собранный и обладающий достойными техническими характеристиками, но, в то же время, по стоимости не догоняющий профессиональные аналоги. В рейтинг аккумуляторных кусторезов, ставших лучшими по соотношению цены и качества, вошли 3 устройства. Модели смело войдут в бюджет 10—13 тыс. руб.

    Модель аккумуляторного кустореза

    Напряжение аккумулятора (В)

    Тип ножа

    Длина лезвия (мм)

    Поворотная рукоятка

    Max толщина реза (мм)

    Вес кустореза (кг)

    Средняя цена в России (руб.)

    STIGA SHT 100 AE K 271302108/ST1

    20

    Двусторонний

    550

    Есть

    18

    2.6

    9 990

    STIHL HSA 45 (20")

    18

    Двусторонний

    500

    Нет

    24

    2.4

    11 990

    Ryobi ONE+ RHT184520 5133003655

    18

    Двусторонний

    450

    Нет

    18

    2.5

    12 789

    STIGA SHT 100 AE K 271302108/ST1

    Кусторез от шведского бренда эффективно справится с подравниванием кустарников и низких ветвей деревьев.

    STIGA SHT 100 AE K 271302108 ST1

    Преимущества:

    • Лучший кусторез аккумуляторный оказался в рейтинге благодаря пильному полотну длиной 550 мм, которое поможет работать с широкими ветвями.
    • Модель хороша наличием защиты от незапланированного пуска, которая реализована двойным переключателем.
    • Поворотная ручка поможет выполнять горизонтальный и вертикальный рез.

    Недостатки:

    • Нет пузырькового уровня.

    STIHL HSA 45 (20")

    Устройство привлекает внимание малым весом и стильным футуристичным дизайном. Если разобраться, оказывается, что перед нами просто качественно собранный и функциональный кусторез.

    STIHL HSA 45 (20)

    Преимущества:

    • Инструмент хорош индикацией заряда, позволяющей отслеживать оставшееся время работы.
    • Односторонний нож, пользующийся популярностью в профессиональной среде.

    Недостатки:

    • Встроенный аккумулятор, заменить который в случае поломки может быть проблематично.

    Ryobi ONE+ RHT184520 5133003655

    Легкий и удобно лежащий в руках инструмент, который идеально подойдет для бытовой работы в саду.

    Ryobi ONE+ RHT184520 5133003655

    Преимущества:

    • Кусторез хорош полотном с алмазной шлифовкой, которая гарантирует чистый рез.
    • Работа с ветвями толщиной до 1.8 см.
    • Полупрозрачный экран, защищающий оператора от попадания растительности.

    Недостатки:

    • Комплектный чехол плотно прилегает к ножам, из-за чего его сложно снимать.

    Лучшие садовые аккумуляторные ножницы-кусторезы

    Беспроводные садовые ножницы – идеальный инструмент для подкашивания кромок и спиливания молодых веток. Мы выбрали хорошие аккумуляторные ножницы кусторезы аккумуляторные в максимально широком ценовом сегменте, благодаря чему подходящую модель найдут как садовники-энтузиасты, так и профессиональные садоводы.

    Модель ножниц-кустореза

    Напряжение аккумулятора (В)

    Тип ножа

    Длина лезвия (мм)

    Поворотная рукоятка

    Max толщина реза (мм)

    Вес ножниц-кустореза (кг)

    Средняя цена в России (руб.)

    MAKITA UM 600DWAE

    10.8

    Односторонний

    160

    Нет

    25

    1.4

    14 440

    BOSCH ISIO 3 0.600.833.105

    3.6

    Односторонний

    80

    Нет

    8

    0.5

    8 870

    STIGA SGM 72 AE

    7.2

    Двусторонний

    180

    Нет

    8

    0.58

    8 490

    STIGA SGM 102 AE

    10.8

    Двусторонний

    180

    Есть

    8

    0.68

    12 990

    GARDENA ClassicCut Li 09855-20.000.00

    3.6

    Двусторонний

    80

    Нет

    8

    0.55

    6 490

    AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371

    7.2

    Двусторонний

    160

    Нет

    8

    0.5

    7 490

    Greenworks G7.2HS 1600107

    7.2

    Двусторонний

    100

    Нет

    8

    0.7

    4 290

    MAKITA UM 600DWAE

    Компактные электроножницы эффективно справятся с подрезкой мелкой травы в узких местах. Также будут полезны, чтобы удалять небольшие ветви.

    MAKITA UM 600DWAE

    Преимущества:

    • Из-за удобной рукоятки прибор станет лучшим решением для продолжительных работ.
    • Комплектуется сразу двумя АКБ и зарядным устройством.
    • Накладка для защиты пользователя.

    Недостатки:

    • Самый большой вес среди аналогов – 1.4 кг.

    BOSCH ISIO 3 0.600.833.105

    Инструмент предназначен для кошения растительности вокруг деревьев и кустарников, рядом с декоративными сооружениями.

    BOSCH ISIO 3 0.600.833.105

    Преимущества:

    • Ножницы комплектуются телескопической штангой на колесиках, позволяющей быстро и комфортно косить вдоль бордюров.
    • Длину штанги можно изменять.
    • Смена насадок без дополнительных приспособлений.

    Недостатки:

    • Неудобная реализация защиты от случайного запуска.

    STIGA SGM 72 AE

    Электроинструмент хорошо справляется с уходом за молодыми насаждениями. Работа с разными насадками расширяет сферу эксплуатации.

    STIGA SGM 72 AE

    Преимущества:

    • Возможность установить нож для травы и пильное полотно.
    • Устройство работает до 75 минут на одном заряде.
    • Малый вес – 0.58 килограмм.

    Недостатки:

    • Мощности недостаточно для обрезки веток толще 8 миллиметров.

    STIGA SGM 102 AE

    Продолжает рейтинг садовых ножниц кусторез аккумуляторный, лучший по критериям длины лезвия (18 см) и напряжения батареи.

    STIGA SGM 102 AE

    Преимущества:

    • Кусторез хорош аккумулятором, напряжение которого составляет 10.8 Вольт.
    • Высокое качество сборки.
    • Вариативность: прибор работает с ножницами и пильным полотном.

    Недостатки:

    • Стоимость может показаться завышенной.

    GARDENA ClassicCut Li 09855-20.000.00

    Кусторез имеет эргономичный дизайн, благодаря которому практически безупречно лежит в руке. Встроенный аккумулятор делает конструкцию легкой и компактной.

    GARDENA ClassicCut Li 09855-20.000.00

    Преимущества:

    • Вес кустореза – всего 0.55 кг.
    • Поставляется с телескопической штангой, позволяющей работать в полный рост.
    • Безинструментальная замена ножа.

    Недостатки:

    • Тугие кнопки.

    AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371

    Недорогие ножницы-кусторез, которых будет достаточно для реализации практически всех бытовых задач.

    AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371

    Преимущества:

    • Комплектуется режущим полотном и ножом для травы.
    • Удобная рукоятка, обеспечивающая надежное удержание.
    • До 50 минут непрерывной работы на полном заряде.

    Недостатки:

    • Кнопка включения, нажимать на которую приходится с заметным усилием.

    Greenworks G7.2HS 1600107

    Бюджетные садовые электроножницы справятся с нерегулярными работами на участке. Встроенный АКБ обеспечит максимальную простоту эксплуатации.

    Greenworks G7.2HS 1600107

    Преимущества:

    • Модель заслуживает внимание за счет лучшей среди представленных садовых ножниц стоимости.
    • Комплектуется двумя насадками с защитным чехлом для каждой.
    • Алмазная заточка пильного полотна.

    Недостатки:

    • Малое время работы – до 30 минут.

    Лучшие аккумуляторные высоторезы-кусторезы

    Во всем, что касается работы на возвышенностях, этим приборам нет равных. Они безупречно справляются с подравниванием деревьев и высоких кустарников, подобраться к которым кусторезом не получится. Большинство высоторезов заметно дороже аналогов, однако мы нашли одну модель, которая будет по карману практически любому дачнику.

    Модель высотореза-кустореза

    Напряжение аккумулятора (В)

    Тип ножа

    Длина лезвия (мм)

    Поворотная рукоятка

    Max толщина реза (мм)

    Вес высотореза-кустореза (кг)

    Средняя цена в России (руб.)

    STIGA SMT 100 AE K 271724108/ST1

    20

    Двусторонний

    200

    Есть

    18

    4.67

    18 990

    Greenworks G24PH51

    24

    Двусторонний

    510

    Есть

    18

    2.8

    7 800

    BOSCH UniversalHedgePole

    18

    Двусторонний

    430

    Есть

    16

    3.6

    16 289

    RYOBI RHT1850XLIS 50

    18

    Двусторонний

    500

    Есть

    16

    3.2

    16 366

    STIGA SMT 100 AE K 271724108/ST1

    Сильной стороной модели можно назвать многофункциональность: кусторез поставляется с телескопической штангой и двумя насадками, позволяющими подравнивать ветки и плотные заросли.

    STIGA SMT 100 AE K 271724108 ST1

    Преимущества:

    • Длина лезвия – 20 см.
    • Телескопическая штанга, максимальная длина которой составляет 275 см.
    • Индикация, позволяющая отслеживать уровень заряда.

    Недостатки:

    • Цена высотореза.

    Greenworks G24PH51

    Бюджетный высоторез-кусторез позволит работать в специфичных положениях, что обеспечивается регулируемой штангой и сменой угла пильного полотна.

    Greenworks G24PH51

    Преимущества:

    • Модель хороша мощным аккумулятором, напряжение которого составляет 24 Вольта.
    • Самая низкая в рейтинге высоторезов цена.
    • Возможность менять положение лезвия – доступно 7 положений.

    Недостатки:

    • Поставляется без батарейных блоков и ЗУ.

    BOSCH UniversalHedgePole

    Инструмент является отличным решением для профессиональной обработки растительности, расположенной высоко.

    BOSCH UniversalHedgePole

    Преимущества:

    • Длина лезвия составляет 43 см.
    • Комплектуется АКБ и зарядкой, благодаря чему работу получится начать «из коробки».
    • Максимальная длина штанги – 260 см.
    • Есть ремень, снижающий нагрузку на плечи.

    Недостатки:

    • Большой вес инструмента – 3.6 кг.

    RYOBI RHT1850XLIS 50

    Кусторез профессионального класса обеспечивает качественный рез за счет двустороннего лезвия с алмазной шлифовкой.

    RYOBI RHT1850XLIS 50

    Преимущества:

    • Длина лезвия – 50 сантиметров.
    • Прибор поставляется со всем необходимым для начала работы.
    • Полупрозрачный экран, защищающий оператора от спиленных веток и травы.

    Недостатки:

    • Высоторез неудобно удерживать на вытянутых руках.

    Лучшие аккумуляторные кусторезы высокого класса

    Эта категория рейтинга заинтересует профессионалов, для которых работа с растительностью является способом заработка. Кусторез аккумуляторный лучшие модели предназначены для длительных рабочих сессий. Мощности двигателей большинства образцов достаточно, чтобы справляться с плотными ветвями. Само собой, представленные кусторезы не относятся к бюджетным: их стоимость варьируется от 17 до 43 тысяч рублей.

    Модель кустореза

    Напряжение аккумулятора (В)

    Тип ножа

    Длина лезвия (мм)

    Поворотная рукоятка

    Max толщина реза (мм)

    Вес кустореза (кг)

    Средняя цена в России (руб.)

    KARCHER HGE 18-45 Battery Set 1.444-231

    18

    Двусторонний

    450

    Нет

    18

    2.55

    17 490

    Denzel RBC510-36

    18

    Двусторонний

    510

    Есть

    24

    6.4

    18 650

    STIHL HSA 56 SET 45210113518

    36

    Двусторонний

    450

    Нет

    23

    2.9

    25 990

    HUSQVARNA 115iHD45 9670983-01

    36

    Двусторонний

    450

    Нет

    12

    3.2

    18 990

    HUSQVARNA 520iHD60 9679156-02

    36

    Двусторонний

    600

    Есть

    32

    3.8

    42 990

    KARCHER HGE 18-45 Battery Set 1.444-231

    Кусторез подойдет для профессиональной работы и эффективно справится со спиливанием лишней растительности с кустарников и древесных насаждений.

    KARCHER HGE 18-45 Battery Set 1.444-231

    Преимущества:

    • Лезвия кустореза укреплены алмазной заточкой.
    • Работа на съемных аккумуляторах гарантирует высокую продолжительность кошения.
    • Эргономичная основная рукоять с резиновой накладкой.

    Недостатки:

    • Отсутствие индикации заряда.

    Denzel RBC510-36

    Кусторез безупречно решает проблему подрезания живой изгороди. Пользователи отмечают, что благодаря высокой эргономике прибор удобен в удержании.

    Denzel RBC510-36

    Преимущества:

    • Прибор поставляется сразу с двумя батареями.
    • За счет дополнительной рукоятки инструмент можно удерживать двумя руками.
    • Эффективная система защиты от вибрации.

    Недостатки:

    • Вес инструмента, составляющий 6.4 кг.

    STIHL HSA 56 SET 45210113518

    Кусторез ориентирован на интенсивную работу, что подтверждается износостойким двусторонним ножом. Низкий уровень шума позволит косить в любое время.

    STIHL HSA 56 SET 45210113518

    Преимущества:

    • Размеры лезвия обеспечат ширину резания до 23 мм.
    • Функция настройки скорости.

    Недостатки:

    • Высокая стоимость кустореза, обусловленная его профессиональной сферой эксплуатации.

    HUSQVARNA 115iHD45 9670983-01

    Кусторез создан для продолжительных работ: он оснащен функцией экономии заряда savE, продлевающей время использования на одном цикле.

    HUSQVARNA 115iHD45 9670983-01

    Преимущества:

    • Длина рабочего лезвия – 45 см.
    • Удобство удержания, которое гарантируется сбалансированным корпусом и эргономичной ручкой.
    • Если долго не использовать прибор, он автоматически выключится.

    Недостатки:

    • Кусторез поставляется без батарейного блока и зарядного устройства.

    HUSQVARNA 520iHD60 9679156-02

    Заканчивает рейтинг кусторез, созданный для коммерческого использования. Устройство заслуживает внимание за счет двустороннего 60-сантиметрового лезвия, которое справится с ветками толщиной до 3.2 см.

    HUSQVARNA 520iHD60 9679156-02

    Преимущества:

    • Кусторез хорош режимом энергосбережения.
    • Бесщеточный двигатель.
    • Щиток, предотвращающий попадание мелкого мусора в оператора.

    Недостатки:

    • Высокая цена.

    Виды аккумуляторных кусторезов и их краткое описание

    Внимательный читатель обратил внимание, что модели из разных категорий рейтинга заметно отличаются визуально. Это сделано не только для того, чтобы выделиться среди конкурентов. Кусторезы делятся на три разновидности, каждая из которых характерна своей сферой эксплуатации. Чтобы вы решили, кусторез аккумуляторный какой выбрать для ваших индивидуальных условий работы, мы расскажем подробнее о каждом типе этого инструмента.

    Кусторезы

    Универсальные модели, которые подходят для большинства типов работ. Лезвия таких устройств достаточно длинные, из-за чего они хороши в придании кустарникам формы, уходе за живыми изгородями, подрезании сучков молодых и невысоких деревьев. В то же время, стандартные кусторезы не предназначены для использования в труднодоступных местах и на возвышенностях.

    Рейтинг аккумуляторных кусторезов для дачи

    Ножницы-кусторезы

    Ножницы-кусторез аккумуляторные, которым мы посвятили отдельную категорию рейтинга, – это лучшие модели для детальных работ с растительностью на участке. Лезвия данных приборов мелкие, что позволяет использовать ножницы для подрезки травы вдоль ограждений и бордюров. Также электроножницы хороши для подрезания тонких сучьев молодых деревьев и кустарников.

    В качестве сильных сторон кусторезов с аккумулятором можно выделить самую низкую цену и легкость. Последняя делает удержание неутомительным даже при длительной эксплуатации.

    Рейтинг лучших ножниц-кусторезов аккумуляторных

    Высоторезы-кусторезы

    Такие приспособления являются лучшим выбором для работы с растительностью на высоте. Они обладают телескопической штангой, с помощью которой лезвия кустореза дотянутся до верхних ветвей. Высоторез необходим, если вы ухаживаете за взрослыми деревьями.

    Лучшие аккумуляторные высоторезы-кусторезы

    Какие кусторезы лучше аккумуляторные или электрические?

    Мы посвятили статью лучшим кусторезам с аккумулятором, однако многие покупатели рассматривают в качестве альтернативы электрические модели. Мы разберемся, в чем заключаются функциональные различия между этими двумя типами и чем хорош каждый из них.

    Критерий

    Электрические

    Аккумуляторные

    Автономность

    Для эксплуатации необходимо подключение к стабильному источнику электрической

    сети. Соответственно, работать на обесточенных участках не выйдет.

    При наличии заряженного аккумулятора использовать инструмент можно в любых условиях.

    Влагоустойчивость

    Крайне не рекомендуется работать под дождем, потому как вы не контролируете состояние вилки электропитания и не заметите, если ее затопит.

    Качественные модели спроектированы таким образом, что корпус герметично скрывает батарейный блок, поэтому на последний влага не попадает. Тем не менее, прибор не стоит использовать в ливень.

    Мобильность

    Пользователь стеснен проводом шнура-удлинителя, размера которого может не хватать для доступа ко всем участкам сада. Есть вероятность, что оператор заденет кабель пильным полотном.

    Оператор может свободно ходить по рабочей области – дальность его перемещения не ограничена. Стоит учитывать, что АКБ несколько утяжеляет конструкцию.

    Время работы

    Работая с сетевым инструментом, нужно не допустить его перегрев: важно давать кусторезу охладиться, чтобы обеспечить длительный ресурс двигателя.

    При работе с беспроводным кусторезом также требуется следить за температурой мотора, однако бо́льшую роль играет заряд аккумулятора. Когда все подготовленные батареи будут израсходованы, кошение придется прервать.

    Цена

    Большинство моделей от известных производителей по цене находится на уровне аналогов с аккумулятором. Не забудьте дополнительно заложить в бюджет стоимость удлинителя – без него никак.

    Как и прочие беспроводные инструменты, значительно дороже сетевых. Более того, в некоторых комплектах поставки нет батарейных блоков и зарядных устройств. В таком случае расходы значительно возрастут.

    Техника безопасности

    Хороший инструмент – это важно, но даже он не гарантирует безопасную эксплуатацию в случае халатного использования. Мы приведем ряд советов, которые позволят избежать травмоопасных ситуаций и продлят срок эксплуатации электрической техники.

    1. При хранении и транспортировке снимайте аккумулятор с кустореза.
    2. Если необходимо прервать кошение и выполнить техническое обслуживание или осмотреть инструмент, снимите АКБ. Это поможет предотвратить случайное включение.
    3. Закончив скашивание, не оставляйте электроинструмент рядом с металлическими поверхностями. Игнорирование этого правила может привести к короткому замыканию.
    4. Воздержитесь от хранения электроприбора и в особенности его батарейных блоков под солнцем. Его лучи снижают срок эксплуатации АКБ и могут полностью вывести его из строя. Также бывали случаи взрыва аккумулятора в результате несоблюдения этого правила.
    5. Не заряжайте АКБ после работы в жару. Дождитесь времени, когда температура спадет до +25 °C. Зарядка в температурных условиях свыше +35 °C заметно сократит срок эксплуатации батареи.
    6. Не пытайтесь «выжать из батареи все соки», включая прибор после полной разрядки. Эти действия снизят ресурс аккумулятора.
    7. Заряжайте батареи устройствами, совместимость с которыми заявлена производителями кусторезов. Используйте ЗУ и аккумуляторы от сторонних создателей на свой страх и риск.
    8. Не применяйте электрический кусторез с ветвями, толщина которых превышает возможный диаметр, указанный в техническом паспорте.
    9. Убедитесь, что в рабочей области нет людей и домашних животных.
    10. Приступайте к использованию кустореза только будучи трезвыми.

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