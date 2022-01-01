Аккумуляторные садовые ножницы Al-Ko GS 7.2 Li Multi Cutter 113371

Преимущества

Легкий вес для удобной работы

Практичная насадка для сбора травы

Ширина реза - 160 мм для кустарника, 80 мм для травы

Не имеют эффекта запоминания - благодаря литий-ионнной технологии их в любое время можно подзарядить

AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371 долго не разряжаются во время хранения

Аккумуляторные ножницы AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371 предназначены для стрижки кустарников и травы. Помогают ухаживать за кронами деревьев, живыми изгородями, газоном и т.д.Насадки легко и быстро заменяются.Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват.На одном заряде ножницы способны проработать 50 минут, что достаточно для выполнения большинства задач.