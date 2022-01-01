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Аккумуляторные садовые ножницы Al-Ko GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
6 990 ₽
Аккумуляторные садовые ножницы
    Аккумуляторные садовые ножницы Al-Ko GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
    Арт. О00000015882
    Аккумуляторные садовые ножницы Al-Ko GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
    Аккумуляторные садовые ножницы Al-Ko GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
    Аккумуляторные садовые ножницы Al-Ko GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
    Аккумуляторные садовые ножницы Al-Ko GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
      Аккумуляторные садовые ножницы Al-Ko GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
      Аккумуляторные садовые ножницы Al-Ko GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
      Аккумуляторные садовые ножницы Al-Ko GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
      Аккумуляторные садовые ножницы Al-Ko GS 7.2 Li Multi Cutter 113371

      Аккумуляторные садовые ножницы Al-Ko GS 7.2 Li Multi Cutter 113371

      6 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015882

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Время работы на одном заряде, мин
      		50
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      6 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторные ножницы AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371 предназначены для стрижки кустарников и травы. Помогают ухаживать за кронами деревьев, живыми изгородями, газоном и т.д.
        Насадки легко и быстро заменяются.
        Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват.
        На одном заряде ножницы способны проработать 50 минут, что достаточно для выполнения большинства задач.

        Преимущества

        • Легкий вес для удобной работы
        • Практичная насадка для сбора травы
        • Ширина реза - 160 мм для кустарника, 80 мм для травы
        • Не имеют эффекта запоминания - благодаря литий-ионнной технологии их в любое время можно подзарядить
        • AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371 долго не разряжаются во время хранения