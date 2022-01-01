Аккумуляторные садовые ножницы Al-Ko GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
Арт. О00000015882
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Время работы на одном заряде, мин
|50
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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- Аккумуляторные ножницы AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371 предназначены для стрижки кустарников и травы. Помогают ухаживать за кронами деревьев, живыми изгородями, газоном и т.д.
Насадки легко и быстро заменяются.
Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват.
На одном заряде ножницы способны проработать 50 минут, что достаточно для выполнения большинства задач.
Преимущества
- Легкий вес для удобной работы
- Практичная насадка для сбора травы
- Ширина реза - 160 мм для кустарника, 80 мм для травы
- Не имеют эффекта запоминания - благодаря литий-ионнной технологии их в любое время можно подзарядить
- AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371 долго не разряжаются во время хранения