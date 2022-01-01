Мотоблок – многофункциональная техника, которая предназначена для широкого спектра сельскохозяйственных задач. Посредством различного навесного оборудования может выполнять обширный спектр работ на земельном участке. По сути, это миниатюрный трактор, который отличается универсальностью при сравнительно компактных габаритах.

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