Мотоблоки
Найдено: 200 товаров
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- 35 990 ₽42 990 ₽7 л.с., 75 кг, 170 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 710 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 000 ₽
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- 25 769 ₽7 л.с., 65 кг, 5.15 кВтМощность 7 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Новинка
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- 50 780 ₽7.8 л.с., 105 кг, 220 см³Мощность 7.8 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
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- 66 020 ₽73 200 ₽9 л.с., 85 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 180 ₽
- Персональная скидка
- 49 990 ₽56 990 ₽7 л.с., 94 кг, 196 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 000 ₽
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- 48 470 ₽60 800 ₽6.5 л.с., 85 кг, 196 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -12 330 ₽
- Персональная скидка
- 59 990 ₽6.5 л.с., 85 кг, 224 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 135 000 ₽12 л.с., 95 кг, 296 см³Мощность 12 л. с.Ширина вспашки 1700 ммСкорости: 8 вперед / 4 назадДвигатель: 4-х тактный
- 32 590 ₽7 л.с., 75 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 72 900 ₽6.5 л.с., 91 кг, 208 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 59 300 ₽9 л.с., 98 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 790 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 101 900 ₽9 л.с., 176 кг, 277 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 37 990 ₽40 130 ₽6.5 л.с., 65 кг, 196 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -2 140 ₽
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- 55 370 ₽59 100 ₽7 л.с., 85 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -3 730 ₽
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- 59 990 ₽6.5 л.с., 60 кг, 208 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 960 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 34 190 ₽7 л.с., 82 кг, 5 кВтМощность 7 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 176 540 ₽13 л.с., 240 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 49 799 ₽7.8 л.с., 107 кг, 200 см³Мощность 7.8 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 6 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 32 590 ₽7 л.с., 212 см³Мощность 7 л. с.Скорости: 2 вперед / 1 назад
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- 81 460 ₽9 л.с., 176 кг, 6.6 кВтМощность 9 л. с.Ширина вспашки 125 ммСкорости: 2 вперед / 1 назад
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- 85 000 ₽5.7 л.с., 72 кг, 169 см³Мощность 5.7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 53 200 ₽59 790 ₽7 л.с., 94 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 720 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- -6 590 ₽
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- 89 000 ₽6.5 л.с., 100 кг, 192 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 79 990 ₽9 л.с., 95 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1250 ммСкорости: 8 вперед / 4 назадДвигатель: 4-х тактный
- 115 590 ₽13 л.с., 176 кг, 390 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 139 900 ₽147 300 ₽123 л.с., 176 кг, 296 см³Мощность 123 л. с.Ширина вспашки 610 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 400 ₽
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- 53 400 ₽8 л.с., 90 кгМощность 8 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назад
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- 29 990 ₽7 л.с., 212 см³Мощность 7 л. с.Скорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 36 990 ₽43 490 ₽7 л.с., 86 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назад
- -6 500 ₽
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- 44 860 ₽49 870 ₽7 л.с., 81.3 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -5 010 ₽
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить мотоблоки в городе Ярославль по цене от 1 до 183130 рублей. В наличии более 200 наименований. Мотоблоки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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