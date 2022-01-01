Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Садовая техника

Мотоблоки

Найдено: 200 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • Мотоблок Ока МБ-1Д1(2)М10А 005.45.0100-96
    35 990 ₽
    42 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Ока МБ-1Д1(2)М10А 005.45.0100-96
    7 л.с., 75 кг, 170 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 710 мм
    Скорости: 2 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -7 000 ₽
  • Мотоблок бензиновый HUTER МК-1000P, 7 л.с, колеса 4x8
    25 769 ₽
    3.0
    Мотоблок бензиновый HUTER МК-1000P, 7 л.с, колеса 4x8
    7 л.с., 65 кг, 5.15 кВт
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 1000 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Новинка
  • Бензиновый мотоблок Patriot УРАЛ 440107581
    50 780 ₽
    4.0
    Бензиновый мотоблок Patriot УРАЛ 440107581
    7.8 л.с., 105 кг, 220 см³
    Мощность 7.8 л. с.
    Ширина вспашки 900 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Профессиональный мотоблок Угра НМБ-1Н14, колеса 4х10
    66 020 ₽
    73 200 ₽
    4.5
    Профессиональный мотоблок Угра НМБ-1Н14, колеса 4х10
    9 л.с., 85 кг, 270 см³
    Мощность 9 л. с.
    Ширина вспашки 600 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -7 180 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Угра НМБ-1Н8 000.000.0-73
    49 990 ₽
    56 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Угра НМБ-1Н8 000.000.0-73
    7 л.с., 94 кг, 196 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 600 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -7 000 ₽
  • Мотоблок Угра НМБ-1Н7 НМБ.000.000.0-17
    48 470 ₽
    60 800 ₽
    4.1
    Мотоблок Угра НМБ-1Н7 НМБ.000.000.0-17
    6.5 л.с., 85 кг, 196 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 1100 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -12 330 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Нева МБ2-КС (GB225)
    59 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ2-КС (GB225)
    6.5 л.с., 85 кг, 224 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 1260 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок Нева МБ-23 МультиАгро YAMAHA МХ300 PRO
    135 000 ₽
    4.4
    Мотоблок Нева МБ-23 МультиАгро YAMAHA МХ300 PRO
    12 л.с., 95 кг, 296 см³
    Мощность 12 л. с.
    Ширина вспашки 1700 мм
    Скорости: 8 вперед / 4 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
    32 590 ₽
    4.4
    Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
    7 л.с., 75 кг, 208 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 900 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950
    72 900 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950
    6.5 л.с., 91 кг, 208 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 1260 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок Ока МБ-1Д2М16 005.45.0100-52
    59 300 ₽
    4.7
    Мотоблок Ока МБ-1Д2М16 005.45.0100-52
    9 л.с., 98 кг, 270 см³
    Мощность 9 л. с.
    Ширина вспашки 790 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Belarus 09H-02 09Н-0000010-02, сцепка СЦ-00010, двигатель Weima
    101 900 ₽
    4.4
    Мотоблок Belarus 09H-02 09Н-0000010-02, сцепка СЦ-00010, двигатель Weima
    9 л.с., 176 кг, 277 см³
    Мощность 9 л. с.
    Ширина вспашки 700 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Кадви Авангард АМБ -1М10, колеса 4х10
    37 990 ₽
    40 130 ₽
    5.0
    Мотоблок Кадви Авангард АМБ -1М10, колеса 4х10
    6.5 л.с., 65 кг, 196 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 700 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -2 140 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с
    55 370 ₽
    59 100 ₽
    5.0
    Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с
    7 л.с., 85 кг, 208 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 700 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -3 730 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Нева МБ Компакт B&S CR950, 6.5 л.с
    59 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ Компакт B&S CR950, 6.5 л.с
    6.5 л.с., 60 кг, 208 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 960 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
    34 190 ₽
    5.0
    Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
    7 л.с., 82 кг, 5 кВт
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 1000 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13Н, двигатель Honda GX-390, 13 л.с.
    176 540 ₽
    5.0
    Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13Н, двигатель Honda GX-390, 13 л.с.
    13 л.с., 240 кг, 389 см³
    Мощность 13 л. с.
    Ширина вспашки 800 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    49 799 ₽
    5.0
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    7.8 л.с., 107 кг, 200 см³
    Мощность 7.8 л. с.
    Ширина вспашки 900 мм
    Скорости: 6 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок бензиновый Лесник МБ-408-2
    32 590 ₽
    5.0
    Мотоблок бензиновый Лесник МБ-408-2
    7 л.с., 212 см³
    Мощность 7 л. с.
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    • Персональная скидка
  • Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
    81 460 ₽
    5.0
    Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
    9 л.с., 176 кг, 6.6 кВт
    Мощность 9 л. с.
    Ширина вспашки 125 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    • Персональная скидка
  • Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+ 3000362103
    85 000 ₽
    4.2
    Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+ 3000362103
    5.7 л.с., 72 кг, 169 см³
    Мощность 5.7 л. с.
    Ширина вспашки 900 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок бензиновый с тросовой системой Кадви Ока МБ-1 Д2М19 005.45.0100-94
    53 200 ₽
    59 790 ₽
    5.0
    Мотоблок бензиновый с тросовой системой Кадви Ока МБ-1 Д2М19 005.45.0100-94
    7 л.с., 94 кг, 212 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 720 мм
    Скорости: 2 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -6 590 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Нева МБ2-YAMAHA MX200 PRO
    89 000 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ2-YAMAHA MX200 PRO
    6.5 л.с., 100 кг, 192 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 1260 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок Нева МБ23 МультиАГРО-ZS (GB270)
    79 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ23 МультиАГРО-ZS (GB270)
    9 л.с., 95 кг, 270 см³
    Мощность 9 л. с.
    Ширина вспашки 1250 мм
    Скорости: 8 вперед / 4 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Бензиновый мотоблок Беларус 012WM Weima + Сцепка (колеса 6L-12)
    115 590 ₽
    5.0
    Бензиновый мотоблок Беларус 012WM Weima + Сцепка (колеса 6L-12)
    13 л.с., 176 кг, 390 см³
    Мощность 13 л. с.
    Ширина вспашки 700 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок бензиновый (дв. YAMAHA) БЕЛАРУС 09H-03
    139 900 ₽
    147 300 ₽
    5.0
    Мотоблок бензиновый (дв. YAMAHA) БЕЛАРУС 09H-03
    123 л.с., 176 кг, 296 см³
    Мощность 123 л. с.
    Ширина вспашки 610 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -7 400 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок бензиновый Ока МБ-1Д2М13 LIFAN, 8 л.с 005.45.0100-102
    53 400 ₽
    5.0
    Мотоблок бензиновый Ока МБ-1Д2М13 LIFAN, 8 л.с 005.45.0100-102
    8 л.с., 90 кг
    Мощность 8 л. с.
    Ширина вспашки 700 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    • Персональная скидка
  • Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
    29 990 ₽
    4.0
    Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
    7 л.с., 212 см³
    Мощность 7 л. с.
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
    36 990 ₽
    43 490 ₽
    5.0
    Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
    7 л.с., 86 кг, 208 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 900 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    • -6 500 ₽
  • Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    44 860 ₽
    49 870 ₽
    5.0
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    7 л.с., 81.3 кг, 212 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 850 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -5 010 ₽
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить мотоблоки в городе Ярославль по цене от 1 до 183130 рублей. В наличии более 200 наименований. Мотоблоки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+
85 000 ₽
Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+
Садовый пылесос Stihl SHE-71
13 990 ₽
Садовый пылесос Stihl SHE-71
Газонокосилка электрическая Monferme 25187M
10 749 ₽
Газонокосилка электрическая Monferme 25187M
Снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E
115 190 ₽
Снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E
Мотокультиватор Husqvarna TF 338 9673168-01
59 990 ₽
Мотокультиватор Husqvarna TF 338 9673168-01
Аэратор газона Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799
36 882 ₽
Аэратор газона Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799
Мотоблок НЕВА МБ2-YAMAHA MX200 PRO
89 000 ₽
Мотоблок НЕВА МБ2-YAMAHA MX200 PRO
Садовый измельчитель веток Stihl GHE 135.0 L 60130111126
39 990 ₽
Садовый измельчитель веток Stihl GHE 135.0 L 60130111126
Мотоблок КАЛУГА Patriot 440107010, 7л.с
32 590 ₽
Мотоблок КАЛУГА Patriot 440107010, 7л.с
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
42 990 ₽
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
Мотоблок Мобил-К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461 без фрезы
59 990 ₽
Мотоблок Мобил-К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461 без фрезы
Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13Н, двиг. Honda GX-390, 13 лс
176 540 ₽
Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13Н, двиг. Honda GX-390, 13 лс
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
19 990 ₽
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
35 490 ₽
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок Denzel DP T-470
44 860 ₽
Мотоблок Denzel DP T-470
Мотоблок Нева МБ Компакт B&S CR950, 6.5 лс
59 990 ₽
Мотоблок Нева МБ Компакт B&S CR950, 6.5 лс
Мотоблок бензиновый Лесник МБ-408-2
32 590 ₽
Мотоблок бензиновый Лесник МБ-408-2
Триммер электрический Kohler KET 1000
4 986 ₽
Триммер электрический Kohler KET 1000
Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
36 990 ₽
Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
Мотоблок ОКА МБ-1Д2М10А (КАДВИ 168F ) колёса 19х7х8 005.45.0100-96.1
47 400 ₽
Мотоблок ОКА МБ-1Д2М10А (КАДВИ 168F ) колёса 19х7х8 005.45.0100-96.1
Мотоблок садовый Мобил К МКМ-2
52 190 ₽
Мотоблок садовый Мобил К МКМ-2
Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60 (LIFAN), 7 л.с
55 370 ₽
Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60 (LIFAN), 7 л.с
Мотоблок бензиновый Huter МК-1000, 7 л.с
25 769 ₽
Мотоблок бензиновый Huter МК-1000, 7 л.с
Бензиновый мотоблок Беларус 012WM Weima + Сцепка (колеса 6L-12)
115 590 ₽
Бензиновый мотоблок Беларус 012WM Weima + Сцепка (колеса 6L-12)
Мотоблок Ока МБ-1Д2М16 005.45.0100-52
59 300 ₽
Мотоблок Ока МБ-1Д2М16 005.45.0100-52
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
81 460 ₽
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Мотоблок Нева МБ23 МультиАГРО-ZS (GB270)
79 990 ₽
Мотоблок Нева МБ23 МультиАГРО-ZS (GB270)
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
29 990 ₽
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
Мотоблок Ока МБ-1Д2М19
53 200 ₽
Мотоблок Ока МБ-1Д2М19
Мотоблок бензиновый Belarus 09H-01 09H-0000010-01
117 600 ₽
Мотоблок бензиновый Belarus 09H-01 09H-0000010-01
Мотоблок садовый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
34 190 ₽
Мотоблок садовый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
Минитрактор для дачи Snapper ELT 17542 H + косилка
129 990 ₽
Минитрактор для дачи Snapper ELT 17542 H + косилка
Мотоблок ОКА МБ-1Д2М9 с двигателем HONDA
41 843 ₽
Мотоблок ОКА МБ-1Д2М9 с двигателем HONDA
Мотоблок садовый Нева МБ-23Б-10.0
90 500 ₽
Мотоблок садовый Нева МБ-23Б-10.0
Мотокультиватор Carver T-400 (4.0л.с., четырехтактный)
13 290 ₽
Мотокультиватор Carver T-400 (4.0л.с., четырехтактный)
Электрический культиватор Champion EC1400
11 299 ₽
Электрический культиватор Champion EC1400
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М 440107570
37 490 ₽
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М 440107570
Садовый райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01
699 990 ₽
Садовый райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01
Мотоблок Denzel DPT-270X
38 359 ₽
Мотоблок Denzel DPT-270X
Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10
34 190 ₽
Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10
Мотоблок садовый Huter MK-7000C 70/5/20
29 790 ₽
Мотоблок садовый Huter MK-7000C 70/5/20
Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270
74 900 ₽
Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270
Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443
67 990 ₽
Мотоблок Мобил К МКМ-3 ПРО MBK0018443
Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
69 290 ₽
Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
Электрокультиватор Зубр ККД-1800
14 540 ₽
Электрокультиватор Зубр ККД-1800
Мотоблок Угра НМБ-1Н3 Yamaha MX200
68 620 ₽
Мотоблок Угра НМБ-1Н3 Yamaha MX200