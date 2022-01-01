Мотоблоки с дисковым сцеплением
Найдено: 12 товаров
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- Нет в наличии5.8 л.с., 141 кг, 296 см³Мощность 5.8 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии85 кг, 270 см³Ширина вспашки 660 ммСкорости: 3 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии85 кг, 270 см³, 5.9 кВтШирина вспашки 660 ммСкорости: 3 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9.5 л.с., 177 кг, 418 см³Мощность 9.5 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 90 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии8 л.с., 90 кгМощность 8 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 90 кг, 265 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии11 л.с., 273 кг, 573 см³Мощность 11 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 105 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 4 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 85 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 95 кг, 277 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 98 кг, 5.15 кВтМощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
Мотоблоки с дисковым сцеплением в интернет-магазине «Бигам» по цене от 33715 рублей до 95435 рублей. В наличии более 21 наименования. Купить мотоблоки с дисковым сцеплением on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.