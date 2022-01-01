Мотоблоки 6 л. с.
Найдено: 24 товара
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- 85 000 ₽5.7 л.с., 72 кг, 169 см³Мощность 5.7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 97 800 ₽6 л.с., 140 кг, 296 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 1300 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
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- Нет в наличии5.7 л.с., 72 кг, 169 см³Мощность 5.7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 57 кг, 169 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии5.8 л.с., 141 кг, 296 см³Мощность 5.8 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 57 кг, 163 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 91 кг, 169 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 660 ммСкорости: 3 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии5.5 л.с., 72 кг, 169 см³Мощность 5.5 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 57 кг, 169 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии5.8 л.с., 65 кг, 196 см³Мощность 5.8 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 90 кг, 170 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 720 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 75 кг, 208 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 1270 ммСкорости: 6 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 90 кг, 169 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 70 кг, 205 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии5.8 л.с., 90 кг, 196 см³Мощность 5.8 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 6 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 70 кг, 205 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 650 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 88 кг, 169 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 105 кг, 205 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 1270 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 57 кг, 169 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 90 кг, 169 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 660 ммСкорости: 3 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 106 кг, 296 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 107 кг, 196 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 68.5 кг, 205 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 1600 ммСкорости: 3 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии5.5 л.с., 78 кг, 4.1 кВтМощность 5.5 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
Мотоблоки 6 л. с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 32 590 рублей до 70 240 рублей. В наличии более 24 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.