Мотоблоки с электростартером
Найдено: 15 товаров
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- 32 590 ₽7 л.с., 75 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 81 460 ₽9 л.с., 176 кг, 6.6 кВтМощность 9 л. с.Ширина вспашки 125 ммСкорости: 2 вперед / 1 назад
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- 149 800 ₽13 л.с., 235 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- Нет в наличии5.8 л.с., 141 кг, 296 см³Мощность 5.8 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии11 л.с., 112 кг, 270 см³Мощность 11 л. с.Ширина вспашки 1150 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9.5 л.с., 177 кг, 418 см³Мощность 9.5 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 75 кг, 208 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 1270 ммСкорости: 6 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 85 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 150 кг, 406 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1350 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6.5 л.с., 75 кг, 208 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1270 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии11 л.с., 273 кг, 573 см³Мощность 11 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 106 кг, 296 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии10 л.с., 230 кг, 573 см³Мощность 10 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 6 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 68.5 кг, 205 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 1600 ммСкорости: 3 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии12 л.с., 250 кг, 598 см³Мощность 12 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 6 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
Мотоблоки с электростартером в интернет-магазине «Бигам» по цене от 32 590 рублей до 70 240 рублей. В наличии более 15 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.