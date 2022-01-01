Мотоблоки с пониженной передачей
Найдено: 89 товаров
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- 35 990 ₽42 990 ₽7 л.с., 75 кг, 170 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 710 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 000 ₽
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- 50 790 ₽7.8 л.с., 105 кг, 220 см³Мощность 7.8 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 59 990 ₽6.5 л.с., 85 кг, 224 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 135 000 ₽12 л.с., 95 кг, 296 см³Мощность 12 л. с.Ширина вспашки 1700 ммСкорости: 8 вперед / 4 назадДвигатель: 4-х тактный
- 32 590 ₽7 л.с., 75 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 72 900 ₽6.5 л.с., 91 кг, 208 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 101 900 ₽9 л.с., 176 кг, 277 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 176 540 ₽13 л.с., 240 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 79 990 ₽9 л.с., 95 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1250 ммСкорости: 8 вперед / 4 назадДвигатель: 4-х тактный
- 89 000 ₽6.5 л.с., 100 кг, 192 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 53 200 ₽59 790 ₽7 л.с., 94 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 720 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- -6 590 ₽
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- 115 590 ₽13 л.с., 176 кг, 390 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 139 900 ₽147 300 ₽123 л.с., 176 кг, 296 см³Мощность 123 л. с.Ширина вспашки 610 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 400 ₽
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- 53 400 ₽8 л.с., 90 кгМощность 8 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назад
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- 36 990 ₽43 490 ₽7 л.с., 86 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назад
- -6 500 ₽
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- 74 900 ₽9 л.с., 95 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 8 вперед / 4 назадДвигатель: 4-х тактный
- 76 900 ₽6.5 л.с., 91 кг, 208 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 6 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 59 990 ₽6.5 л.с., 67 кг, 196 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 730 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 117 600 ₽9.6 л.с., 176 кг, 277 см³Мощность 9.6 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 47 400 ₽7 л.с., 75 кгМощность 7 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 149 800 ₽13 л.с., 235 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- Нет в наличии6.5 л.с., 90 кг, 196 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 720 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии14 л.с., 176 кг, 402 см³Мощность 14 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6.5 л.с., 85 кг, 196 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 810 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
Мотоблоки с пониженной передачей в интернет-магазине «Бигам» по цене от 32 590 руб до 70 240 руб. В наличии более 89 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.