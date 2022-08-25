Мотоблок бензиновый (дв. YAMAHA) БЕЛАРУС 09H-03

Преимущества:

Чугунный корпус КПП

Пневматические колеса

Чугунный редуктор

Эргономичную рукоятку

Задний ход

Достаточный вес

Мотоблок Беларус МТЗ 09Н-03 с двигателем Yamaha MX300 (максимальная мощность 12 л.с.) оснащен полноценной блокировкой дифференциала и внутренним валом отбора мощности. Является многофункциональным помощником, предназначенным для выполнения работ различной категории в огороде и на дачном участке. Беларус 09Н-03 может выполнять множество операций: боронование, пахоту легких почв, междурядную обработку свеклы и картофеля, культивацию и кошение травы. Устройство имеет достаточную массу для работы с грунтом и при этом оптимально сбалансировано, что позволяет тратить минимум усилий оператору.