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Мотоблок бензиновый (дв. YAMAHA) БЕЛАРУС 09H-03
5.0
1
139 900 ₽
147 300 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок бензиновый (дв. YAMAHA) БЕЛАРУС 09H-03
Арт. О00000029828
5.0
1
Мотоблок бензиновый (дв. YAMAHA) БЕЛАРУС 09H-03
Мотоблок бензиновый (дв. YAMAHA) БЕЛАРУС 09H-03
  • Персональная скидка
Мотоблок бензиновый (дв. YAMAHA) БЕЛАРУС 09H-03
Мотоблок бензиновый (дв. YAMAHA) БЕЛАРУС 09H-03

Мотоблок бензиновый (дв. YAMAHA) БЕЛАРУС 09H-03

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  • -7 400 ₽
139 900 ₽
147 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
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    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000029828
5.0
1

Характеристики

Производитель
Belarus
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Тип двигателя
бензиновый
Мощность, л.с.
123
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -7 400 ₽
139 900 ₽
147 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотоблок Беларус МТЗ 09Н-03 с двигателем Yamaha MX300 (максимальная мощность 12 л.с.) оснащен полноценной блокировкой дифференциала и внутренним валом отбора мощности. Является многофункциональным помощником, предназначенным для выполнения работ различной категории в огороде и на дачном участке. Беларус 09Н-03 может выполнять множество операций: боронование, пахоту легких почв, междурядную обработку свеклы и картофеля, культивацию и кошение травы. Устройство имеет достаточную массу для работы с грунтом и при этом оптимально сбалансировано, что позволяет тратить минимум усилий оператору. 

    Преимущества:

    • Чугунный корпус КПП
    • Пневматические колеса
    • Чугунный редуктор
    • Эргономичную рукоятку
    • Задний ход
    • Достаточный вес