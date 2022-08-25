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Мотоблок бензиновый (дв. YAMAHA) БЕЛАРУС 09H-03
Арт. О00000029828
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|123
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- Мотоблок Беларус МТЗ 09Н-03 с двигателем Yamaha MX300 (максимальная мощность 12 л.с.) оснащен полноценной блокировкой дифференциала и внутренним валом отбора мощности. Является многофункциональным помощником, предназначенным для выполнения работ различной категории в огороде и на дачном участке. Беларус 09Н-03 может выполнять множество операций: боронование, пахоту легких почв, междурядную обработку свеклы и картофеля, культивацию и кошение травы. Устройство имеет достаточную массу для работы с грунтом и при этом оптимально сбалансировано, что позволяет тратить минимум усилий оператору.
Преимущества:
- Чугунный корпус КПП
- Пневматические колеса
- Чугунный редуктор
- Эргономичную рукоятку
- Задний ход
- Достаточный вес