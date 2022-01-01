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Мотоблоки

Российские мотоблоки

  • Страна производства: Россия
Найдено: 99 товаров
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  • Мотоблок Ока МБ-1Д1(2)М10А 005.45.0100-96
    35 990 ₽
    42 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Ока МБ-1Д1(2)М10А 005.45.0100-96
    7 л.с., 75 кг, 170 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 710 мм
    Скорости: 2 вперед / 2 назад
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    • -7 000 ₽
  • Бензиновый мотоблок Patriot УРАЛ 440107581
    50 790 ₽
    4.0
    Бензиновый мотоблок Patriot УРАЛ 440107581
    7.8 л.с., 105 кг, 220 см³
    Мощность 7.8 л. с.
    Ширина вспашки 900 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Профессиональный мотоблок Угра НМБ-1Н14, колеса 4х10
    66 020 ₽
    73 200 ₽
    4.5
    Профессиональный мотоблок Угра НМБ-1Н14, колеса 4х10
    9 л.с., 85 кг, 270 см³
    Мощность 9 л. с.
    Ширина вспашки 600 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -7 180 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Угра НМБ-1Н8 000.000.0-73
    49 990 ₽
    56 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Угра НМБ-1Н8 000.000.0-73
    7 л.с., 94 кг, 196 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 600 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -7 000 ₽
  • Мотоблок Угра НМБ-1Н7 НМБ.000.000.0-17
    48 470 ₽
    60 800 ₽
    4.1
    Мотоблок Угра НМБ-1Н7 НМБ.000.000.0-17
    6.5 л.с., 85 кг, 196 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 1100 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -12 330 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Нева МБ2-КС (GB225)
    59 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ2-КС (GB225)
    6.5 л.с., 85 кг, 224 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 1260 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок Нева МБ-23 МультиАгро YAMAHA МХ300 PRO
    135 000 ₽
    4.4
    Мотоблок Нева МБ-23 МультиАгро YAMAHA МХ300 PRO
    12 л.с., 95 кг, 296 см³
    Мощность 12 л. с.
    Ширина вспашки 1700 мм
    Скорости: 8 вперед / 4 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
    32 590 ₽
    4.4
    Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
    7 л.с., 75 кг, 208 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 900 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950
    72 900 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950
    6.5 л.с., 91 кг, 208 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 1260 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с
    55 370 ₽
    59 100 ₽
    5.0
    Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с
    7 л.с., 85 кг, 208 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 700 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -3 730 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Кадви Авангард АМБ -1М10, колеса 4х10
    37 990 ₽
    40 130 ₽
    5.0
    Мотоблок Кадви Авангард АМБ -1М10, колеса 4х10
    6.5 л.с., 65 кг, 196 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 700 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -2 140 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Ока МБ-1Д2М16 005.45.0100-52
    59 300 ₽
    4.7
    Мотоблок Ока МБ-1Д2М16 005.45.0100-52
    9 л.с., 98 кг, 270 см³
    Мощность 9 л. с.
    Ширина вспашки 790 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Нева МБ Компакт B&S CR950, 6.5 л.с
    59 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ Компакт B&S CR950, 6.5 л.с
    6.5 л.с., 60 кг, 208 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 960 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок Нева МБ23 МультиАГРО-ZS (GB270)
    79 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ23 МультиАГРО-ZS (GB270)
    9 л.с., 95 кг, 270 см³
    Мощность 9 л. с.
    Ширина вспашки 1250 мм
    Скорости: 8 вперед / 4 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок Нева МБ2-YAMAHA MX200 PRO
    89 000 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ2-YAMAHA MX200 PRO
    6.5 л.с., 100 кг, 192 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 1260 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок бензиновый с тросовой системой Кадви Ока МБ-1 Д2М19 005.45.0100-94
    53 200 ₽
    59 790 ₽
    5.0
    Мотоблок бензиновый с тросовой системой Кадви Ока МБ-1 Д2М19 005.45.0100-94
    7 л.с., 94 кг, 212 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 720 мм
    Скорости: 2 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -6 590 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок бензиновый Ока МБ-1Д2М13 LIFAN, 8 л.с 005.45.0100-102
    53 400 ₽
    5.0
    Мотоблок бензиновый Ока МБ-1Д2М13 LIFAN, 8 л.с 005.45.0100-102
    8 л.с., 90 кг
    Мощность 8 л. с.
    Ширина вспашки 700 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    • Персональная скидка
  • Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
    29 990 ₽
    4.0
    Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
    7 л.с., 212 см³
    Мощность 7 л. с.
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    44 860 ₽
    49 870 ₽
    5.0
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    7 л.с., 81.3 кг, 212 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 850 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -5 010 ₽
  • Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
    36 990 ₽
    43 490 ₽
    5.0
    Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
    7 л.с., 86 кг, 208 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 900 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    • -6 500 ₽
  • Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270
    74 900 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270
    9 л.с., 95 кг, 270 см³
    Мощность 9 л. с.
    Ширина вспашки 1200 мм
    Скорости: 8 вперед / 4 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок Нева МБ2 МультиАГРО-B&S CR950
    76 900 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ2 МультиАГРО-B&S CR950
    6.5 л.с., 91 кг, 208 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 1260 мм
    Скорости: 6 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461
    59 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461
    6.5 л.с., 67 кг, 196 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 730 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Нева МБ Компакт-ZS GB225
    54 900 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ Компакт-ZS GB225
    7.5 л.с., 60 кг
    Мощность 7.5 л. с.
    Ширина вспашки 96 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
Российские мотоблоки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 30799 рублей до 64950 рублей. В наличии более 49 наименований. Купить мотоблоки российского производства on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.