Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с

Преимущества

Алюминиевый редуктор

Пониженная передача - для активной работы с навесным оборудованием

Широкая горловина топливного бака

Прочные стальные фрезы

Регулировка глубины обработки почвы

Возможность выбора скорости - 4 для движения вперед и 2 для движения назад

Элементы управления расположены на рукоятках

Разборная рукоятка и сошник для удобства перемещения и хранения

Мотоблок «КАЛУГА» является многофункциональным изделием и предназначен для выполнения различных работ на приусадебных участках, в садах и огородах индивидуального пользования. Мотоблок удобен и прост в эксплуатации. Работа на мотоблоке не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при работе с каждым навесным орудием необходимы определенные навыки.