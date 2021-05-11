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Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Арт. О00000025861
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок «КАЛУГА» является многофункциональным изделием и предназначен для выполнения различных работ на приусадебных участках, в садах и огородах индивидуального пользования. Мотоблок удобен и прост в эксплуатации. Работа на мотоблоке не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при работе с каждым навесным орудием необходимы определенные навыки.
Преимущества
- Алюминиевый редуктор
- Пониженная передача - для активной работы с навесным оборудованием
- Широкая горловина топливного бака
- Прочные стальные фрезы
- Регулировка глубины обработки почвы
- Возможность выбора скорости - 4 для движения вперед и 2 для движения назад
- Элементы управления расположены на рукоятках
- Разборная рукоятка и сошник для удобства перемещения и хранения