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Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
4.4
10
32 590 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Арт. О00000025861
4.4
10
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
  • Персональная скидка
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с
Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с

Мотоблок бензиновый Patriot Калуга 440107010, 7 л.с

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
32 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 009 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000025861
4.4
10

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Россия
Родина бренда
США
Класс
средний
Тип двигателя
бензиновый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
32 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 009 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотоблок «КАЛУГА» является многофункциональным изделием и предназначен для выполнения различных работ на приусадебных участках, в садах и огородах индивидуального пользования. Мотоблок удобен и прост в эксплуатации. Работа на мотоблоке не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при работе с каждым навесным орудием необходимы определенные навыки.

    Преимущества

    • Алюминиевый редуктор
    • Пониженная передача - для активной работы с навесным оборудованием
    • Широкая горловина топливного бака
    • Прочные стальные фрезы
    • Регулировка глубины обработки почвы
    • Возможность выбора скорости - 4 для движения вперед и 2 для движения назад
    • Элементы управления расположены на рукоятках
    • Разборная рукоятка и сошник для удобства перемещения и хранения