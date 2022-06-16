Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007

Преимущества

Чугунный корпус редуктора без шва, исключающий подтекание масла

Рукоятка переключения передач вынесена к оператору

Большие пневматические колеса EXTREME - для хорошего сцепления с грунтом

Металлические брызговики для защиты оператора

Трехручейковый шкив

Возможность присоединения косилки, снегоуборщика, тележки, плуга, окучника, картофелевыкапывателя

6 скоростей вперед и 2 назад

Усиленная рама PATRIOT УРАЛ M 440107007 защищает воздушный фильтр, бензобак и глушитель от поломок во время

Бензиновый мотоблок PATRIOT УРАЛ M колеса EXTREME 440107007 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, снегоуборочных, транспортировочных и других работ. Укомплектован большими колесами с глубоким протектором для лучшего сцепления с грунтом. Переключение скоростей осуществляется коробкой передач, а включение пониженной и повышенной передачи производится перекидыванием ремня с одной проточки шкива на другую. Установленный трехручейковый шкив дает возможность подключать косилку и снегоуборщик, а мощный прицепной узел позволяет устанавливать различное навесное оборудование, включая тележку.