Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Арт. О00000011856
    5.0
    2
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
    Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007

      Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011856
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Поворотная сцепка в сборе ССУ 90.300.16 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
      1 410 ₽
      5.0
      Поворотная сцепка в сборе ССУ 90.300.16 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
      Канистра алюминиевая Scovo МТ-030 11655, 10 л
      1 640 ₽
      5.0
      Канистра алюминиевая Scovo МТ-030 11655, 10 л
      Навесной плуг Нева ПН (без сцепки)
      2 950 ₽
      5.0
      Навесной плуг Нева ПН (без сцепки)
      Масло трансмиссионное минеральное Liqui Moly Getriebeoil 80W 1952, 1 л
      1 650 ₽
      Масло трансмиссионное минеральное Liqui Moly Getriebeoil 80W 1952, 1 л
      Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
      510 ₽
      Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
      Масло для 4-такт. двигателей зимнее Briggs&Stratton 5W30 SL/CF 100007W, 1 л
      725 ₽
      Масло для 4-такт. двигателей зимнее Briggs&Stratton 5W30 SL/CF 100007W, 1 л
      Свеча зажигания DDE LR7YC
      220 ₽
      Свеча зажигания DDE LR7YC
      Свеча для 4-х тактных двигателей Patriot F7RTC-B (шестигранник 21)
      226 ₽
      Свеча для 4-х тактных двигателей Patriot F7RTC-B (шестигранник 21)
      Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
      620 ₽
      Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
      Масло трансмиссионное Patriot G-Motion Gear 80W-85 850030500, 1 л
      595 ₽
      Масло трансмиссионное Patriot G-Motion Gear 80W-85 850030500, 1 л
      Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН
      Нет в наличии
      5.0
      Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН
      Смотреть
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Нет в наличии
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновый мотоблок PATRIOT УРАЛ M колеса EXTREME 440107007 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, снегоуборочных, транспортировочных и других работ. Укомплектован большими колесами с глубоким протектором для лучшего сцепления с грунтом. Переключение скоростей осуществляется коробкой передач, а включение пониженной и повышенной передачи производится перекидыванием ремня с одной проточки шкива на другую. Установленный трехручейковый шкив дает возможность подключать косилку и снегоуборщик, а мощный прицепной узел позволяет устанавливать различное навесное оборудование, включая тележку.

        Преимущества

        • Чугунный корпус редуктора без шва, исключающий подтекание масла
        • Рукоятка переключения передач вынесена к оператору
        • Большие пневматические колеса EXTREME - для хорошего сцепления с грунтом
        • Металлические брызговики для защиты оператора
        • Трехручейковый шкив
        • Возможность присоединения косилки, снегоуборщика, тележки, плуга, окучника, картофелевыкапывателя
        • 6 скоростей вперед и 2 назад
        • Усиленная рама PATRIOT УРАЛ M 440107007 защищает воздушный фильтр, бензобак и глушитель от поломок во время