Мотоблок Patriot УРАЛ М колеса EXTREME 440107007
Арт. О00000011856
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Бензиновый мотоблок PATRIOT УРАЛ M колеса EXTREME 440107007 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, снегоуборочных, транспортировочных и других работ. Укомплектован большими колесами с глубоким протектором для лучшего сцепления с грунтом. Переключение скоростей осуществляется коробкой передач, а включение пониженной и повышенной передачи производится перекидыванием ремня с одной проточки шкива на другую. Установленный трехручейковый шкив дает возможность подключать косилку и снегоуборщик, а мощный прицепной узел позволяет устанавливать различное навесное оборудование, включая тележку.
Преимущества
- Чугунный корпус редуктора без шва, исключающий подтекание масла
- Рукоятка переключения передач вынесена к оператору
- Большие пневматические колеса EXTREME - для хорошего сцепления с грунтом
- Металлические брызговики для защиты оператора
- Трехручейковый шкив
- Возможность присоединения косилки, снегоуборщика, тележки, плуга, окучника, картофелевыкапывателя
- 6 скоростей вперед и 2 назад
- Усиленная рама PATRIOT УРАЛ M 440107007 защищает воздушный фильтр, бензобак и глушитель от поломок во время