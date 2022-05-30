Окучник без сцепки Forza ОМБДР 10.470.700
Арт. Ю00000019779
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
- Окучник FORZA 00-00152660 предназначен для работы совместно с мотоблоками Ока, Каскад, Нева. Служит для окучивания грядок, с рыхлой и умеренно плотной почвой.
Преимущества
- Произведен из стали с анти-коррозийной покраской
- Пропольник регулируемый, распашной без сцепки
- Возможна регулировка ширины междурядий 400-700 мм