Окучник без сцепки Forza ОМБДР 10.470.700

Преимущества

Произведен из стали с анти-коррозийной покраской

Пропольник регулируемый, распашной без сцепки

Возможна регулировка ширины междурядий 400-700 мм

Окучник FORZA 00-00152660 предназначен для работы совместно с мотоблоками Ока, Каскад, Нева. Служит для окучивания грядок, с рыхлой и умеренно плотной почвой.