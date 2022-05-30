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Окучник без сцепки Forza ОМБДР 10.470.700
5.0
3
4 920 ₽
Окучники
    Окучник без сцепки Forza ОМБДР 10.470.700
    Арт. Ю00000019779
    5.0
    3
    Окучник без сцепки Forza ОМБДР 10.470.700
    Окучник без сцепки Forza ОМБДР 10.470.700
    Окучник без сцепки Forza ОМБДР 10.470.700
      Окучник без сцепки Forza ОМБДР 10.470.700
      Окучник без сцепки Forza ОМБДР 10.470.700
      Окучник без сцепки Forza ОМБДР 10.470.700

      Окучник без сцепки Forza ОМБДР 10.470.700

      4 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 913 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. Ю00000019779
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      4 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 913 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Окучник FORZA 00-00152660 предназначен для работы совместно с мотоблоками Ока, Каскад, Нева. Служит для окучивания грядок, с рыхлой и умеренно плотной почвой.

        Преимущества

        • Произведен из стали с анти-коррозийной покраской
        • Пропольник регулируемый, распашной без сцепки
        • Возможна регулировка ширины междурядий 400-700 мм