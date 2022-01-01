Окучник дисковый однорядный 00.02.50.00.00 ( под сцепку Н )

Дисковый окучник ВРМЗ под сцепку Н предназначается для установки на мотоблок фирмы “Нева” и используется для обработки грунта при уходе за сельскохозяйственными культурами. С его помощью можно окучивать грядки, выкапывать лунки для посадки семян или саженцев, рыхлить почву и полоть сорные травы. Дисковый окучник 00.02.50.00.00 имеет большую вариацию настроек, которые делают его маневренным и универсальным для любой земельной работы. При монтаже на мотоблок, окучник может регулироваться по высоте рыхления, ширине обрабатываемого участка, наклону к поверхности и по длине стойки.

Преимущества дискового однорядного окучника ВРМЗ 00.02.50.00.00:

Многофункциональный;

Прочный;

Полезный;

Простой.

Комплектация: