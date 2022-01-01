Окучник дисковый однорядный 00.02.50.00.00 ( под сцепку Н )
Арт. О00000016197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
Дисковый окучник ВРМЗ под сцепку Н предназначается для установки на мотоблок фирмы “Нева” и используется для обработки грунта при уходе за сельскохозяйственными культурами. С его помощью можно окучивать грядки, выкапывать лунки для посадки семян или саженцев, рыхлить почву и полоть сорные травы. Дисковый окучник 00.02.50.00.00 имеет большую вариацию настроек, которые делают его маневренным и универсальным для любой земельной работы. При монтаже на мотоблок, окучник может регулироваться по высоте рыхления, ширине обрабатываемого участка, наклону к поверхности и по длине стойки.
Преимущества дискового однорядного окучника ВРМЗ 00.02.50.00.00:
- Многофункциональный;
- Прочный;
- Полезный;
- Простой.
Комплектация:
- Диск (2 шт.);
- Вал (2 шт.);
- Кронштейн (2 шт.);
- Комплект крепежей;
- Инструкция;
- Упаковка.