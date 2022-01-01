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Окучник дисковый однорядный 00.02.50.00.00 ( под сцепку Н )
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Окучники
    Окучник дисковый однорядный 00.02.50.00.00 ( под сцепку Н )
    Арт. О00000016197
    Окучник дисковый однорядный 00.02.50.00.00 ( под сцепку Н )

      Окучник дисковый однорядный 00.02.50.00.00 ( под сцепку Н )

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000016197

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дисковый окучник ВРМЗ под сцепку Н предназначается для установки на мотоблок фирмы “Нева” и используется для обработки грунта при уходе за сельскохозяйственными культурами. С его помощью можно окучивать грядки, выкапывать лунки для посадки семян или саженцев, рыхлить почву и полоть сорные травы. Дисковый окучник 00.02.50.00.00 имеет большую вариацию настроек, которые делают его маневренным и универсальным для любой земельной работы. При монтаже на мотоблок, окучник может регулироваться по высоте рыхления, ширине обрабатываемого участка, наклону к поверхности и по длине стойки.

        Преимущества дискового однорядного окучника ВРМЗ 00.02.50.00.00:

        • Многофункциональный;
        • Прочный;
        • Полезный;
        • Простой.

        Комплектация:

        • Диск (2 шт.);
        • Вал (2 шт.);
        • Кронштейн (2 шт.);
        • Комплект крепежей;
        • Инструкция;
        • Упаковка.