Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-01 с увеличенной шириной захвата

Преимущества

Единовременно обрабатывает только один полевой ряд, что удобно с точки зрения управления техникой

В отличие от двухрядного окучника, когда пользователю приходится следить за перемещением агрегатов в двух рядах, однорядный окучник легче контролировать. В результате снижается вероятность повреждения посеянных культур

Рекомендуется применять в случае обработки неровно расположенных грядок

Однорядный окучник «НЕВА» ОС с увеличенной шириной захвата предназначен для нарезания борозд под посадку растений и обработки почвы в междурядьях. Изделие присоединяется к мотоблокам «НЕВА» с помощью сцепного устройства «НЕВА» СУ (005.09.1600-02). Для уменьшения пробуксовки колес мотоблока при работе с окучником пневматические колеса заменяются на грунтозацепы (стальные колеса).