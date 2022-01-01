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Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-01 с увеличенной шириной захвата
2 380 ₽
Окучники
    Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-01 с увеличенной шириной захвата
    Арт. О00000041396
    Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-01 с увеличенной шириной захвата
    Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-01 с увеличенной шириной захвата
      Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-01 с увеличенной шириной захвата
      Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-01 с увеличенной шириной захвата

      Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-01 с увеличенной шириной захвата

      2 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041396

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      2 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Однорядный окучник «НЕВА» ОС с увеличенной шириной захвата предназначен для нарезания борозд под посадку растений и обработки почвы в междурядьях. Изделие присоединяется к мотоблокам «НЕВА» с помощью сцепного устройства «НЕВА» СУ (005.09.1600-02). Для уменьшения пробуксовки колес мотоблока при работе с окучником пневматические колеса заменяются на грунтозацепы (стальные колеса).

        Преимущества

        • Единовременно обрабатывает только один полевой ряд, что удобно с точки зрения управления техникой
        • В отличие от двухрядного окучника, когда пользователю приходится следить за перемещением агрегатов в двух рядах, однорядный окучник легче контролировать. В результате снижается вероятность повреждения посеянных культур
        • Рекомендуется применять в случае обработки неровно расположенных грядок