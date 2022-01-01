Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-01 с увеличенной шириной захвата
Арт. О00000041396
Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-01 с увеличенной шириной захвата
Арт. О00000041396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
- Однорядный окучник «НЕВА» ОС с увеличенной шириной захвата предназначен для нарезания борозд под посадку растений и обработки почвы в междурядьях. Изделие присоединяется к мотоблокам «НЕВА» с помощью сцепного устройства «НЕВА» СУ (005.09.1600-02). Для уменьшения пробуксовки колес мотоблока при работе с окучником пневматические колеса заменяются на грунтозацепы (стальные колеса).
Преимущества
- Единовременно обрабатывает только один полевой ряд, что удобно с точки зрения управления техникой
- В отличие от двухрядного окучника, когда пользователю приходится следить за перемещением агрегатов в двух рядах, однорядный окучник легче контролировать. В результате снижается вероятность повреждения посеянных культур
- Рекомендуется применять в случае обработки неровно расположенных грядок