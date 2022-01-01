Фрезы пригодятся каждому владельцу мотоблока для качественного ухода за растениями. Они могут пригодиться на даче, ферме, в сельском хозяйстве. В каталоге “Бигам” вы можете найти фрезы для подготовки и культивации почвы, ее вспашки и рыхления, удаления из земли сорняков, введения в грунт удобрений для агрокультур.

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