Фрезы для мотоблоков
Найдено: 32 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 6 720 ₽сталь, 10 кгТип: фрезаМатериал: стальВес, кг: 10Посадочный диаметр, мм: 30Ширина захвата, мм: 370
- 4 070 ₽металлТип: фрезаМатериал: металл
- 6 000 ₽металл, 400х700х350 мм, 10 кгТип: фрезаМатериал: металлВес, кг: 10Посадочный диаметр, мм: 30
- 45 915 ₽сталь, 47 кгТип: фрезаМатериал: стальВес, кг: 47Ширина захвата, мм: 610
- 4 200 ₽стальТип: фрезаМатериал: сталь
- 4 110 ₽сталь, 12.2 кгМатериал: стальВес, кг: 12.2Посадочный диаметр, мм: 30
- 39 030 ₽56 кгТип: фрезаВес, кг: 56Макс. глубина обработки, мм: 170
- 3 150 ₽стальТип: фрезаМатериал: стальПосадочный диаметр, мм: 30
- 14 890 ₽600x1600x500 мм, 35 кгТип: боронаВес, кг: 35Ширина захвата, мм: 1480Макс. глубина обработки, мм: 100
- 5 990 ₽сталь, 243x203x245 мм, 2 кгТип: фрезаМатериал: стальВес, кг: 2Ширина захвата, мм: 220
- 22 490 ₽4 кгТип: фрезаВес, кг: 4
- Нет в наличиисталь, 13 кгТип: фрезаМатериал: стальВес, кг: 13Посадочный диаметр, мм: 30Ширина захвата, мм: 800
- Нет в наличии910x1000x585 мм, 75 кгТип: фрезаВес, кг: 75Ширина захвата, мм: 950
- Нет в наличиистальТип: фрезаМатериал: сталь
- Нет в наличиисталь, 13 кгТип: фрезаМатериал: стальВес, кг: 13Посадочный диаметр, мм: 30
- Нет в наличииметаллТип: фрезаМатериал: металлПосадочный диаметр, мм: 23
- Нет в наличииТип: фреза
- Нет в наличииметалл, 400х400х441 мм, 9.3 кгТип: фрезаМатериал: металлВес, кг: 9.3Посадочный диаметр, мм: 25
- Нет в наличиисталь, 620х710х430 мм, 50 кгТип: фрезаМатериал: стальВес, кг: 50
- Нет в наличииметалл, 9.5 кгТип: фрезаМатериал: металлВес, кг: 9.5Посадочный диаметр, мм: 32
- Нет в наличиистальТип: фрезаМатериал: стальПосадочный диаметр, мм: 30
- Нет в наличииметалл, 12.6 кгТип: грунтозацепыМатериал: металлВес, кг: 12.6Посадочный диаметр, мм: 30
- Нет в наличиисталь, 13 кгТип: фрезаМатериал: стальВес, кг: 13
- Нет в наличиистальТип: фрезаМатериал: сталь
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фрезы для мотоблоков в городе Ярославль по цене от 482 до 59720 рублей. В наличии более 32 наименований. Фрезы для мотоблоков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж