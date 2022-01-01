Фреза Пахарь "Гусиные лапки" к м/б Нева

Преимущества

Долгий срок службы

Фрезы Гусиные лапки 300х400х30(круг) для мотоблоков Нева предназначена для мотокультиваторов Нева. Применяется для быстрого и эффективного рыхления почвы, средних и плотных грунтов, а также удаления сорняков путем наматывания их на себя. Фреза имеет цельносварную конструкцию и выполнена из стали, благодаря чему конструкция имеет высокую прочность. В комплекте поставляется пара фрез.