Фреза Пахарь "Гусиные лапки" к м/б Нева
Арт. О00000040457
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Посадочный диаметр, мм
|30
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Вес, кг
|10
- Фрезы Гусиные лапки 300х400х30(круг) для мотоблоков Нева предназначена для мотокультиваторов Нева. Применяется для быстрого и эффективного рыхления почвы, средних и плотных грунтов, а также удаления сорняков путем наматывания их на себя. Фреза имеет цельносварную конструкцию и выполнена из стали, благодаря чему конструкция имеет высокую прочность. В комплекте поставляется пара фрез.
Преимущества
- Долгий срок службы