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Фреза Пахарь "Гусиные лапки" к м/б Нева
6 000 ₽
Фрезы для мотоблоков
    Фреза Пахарь "Гусиные лапки" к м/б Нева
    Арт. О00000040457
    Фреза Пахарь "Гусиные лапки" к м/б Нева

      Фреза Пахарь "Гусиные лапки" к м/б Нева

      6 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040457

      Характеристики

      Производитель
      		Пахарь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Посадочный диаметр, мм
      		30
      Вес, кг
      		10
      Все характеристики
      6 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезы Гусиные лапки 300х400х30(круг) для мотоблоков Нева предназначена для мотокультиваторов Нева. Применяется для быстрого и эффективного рыхления почвы, средних и плотных грунтов, а также удаления сорняков путем наматывания их на себя. Фреза имеет цельносварную конструкцию и выполнена из стали, благодаря чему конструкция имеет высокую прочность. В комплекте поставляется пара фрез.

        Преимущества

        • Долгий срок службы