Фреза-культиватор для дополнительной установки на мотоблок Нева

Фреза МК НЕВА – навесное оборудование для мотоблоков одноименной фирмы. Используется для расширения обрабатываемой площади до 90 см. Увеличивая количество навесных фрез, можно не только ускорить культивацию почвы, но и сделать мотоблок более устойчивым. Фрезы позволяют оборудованию легче проходить по мягкому и рыхлому грунту. В Интернет-магазине “Бигам” фрезы для мотоблока НЕВА можно купить с доставкой в любой регион страны.

Преимущества дополнительных фрез НЕВА

Прочные

Надежные

Простые в установке

Ускоряют работу

Не дают мотоблоку застревать в почве

Совместимость с мотоблоками