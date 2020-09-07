Фреза-культиватор для дополнительной установки на мотоблок Нева
Арт. X190394323
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|черный
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Материал
|металл
- Фреза МК НЕВА – навесное оборудование для мотоблоков одноименной фирмы. Используется для расширения обрабатываемой площади до 90 см. Увеличивая количество навесных фрез, можно не только ускорить культивацию почвы, но и сделать мотоблок более устойчивым. Фрезы позволяют оборудованию легче проходить по мягкому и рыхлому грунту. В Интернет-магазине “Бигам” фрезы для мотоблока НЕВА можно купить с доставкой в любой регион страны.
Преимущества дополнительных фрез НЕВА
- Прочные
- Надежные
- Простые в установке
- Ускоряют работу
- Не дают мотоблоку застревать в почве
Совместимость с мотоблоками
- МБ Компакт
- МБ1 МультиАГРО
- МБ2
- МБ23
- МБ2 МультиАГРО
- МБ23 МультиАГРО