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Фреза-культиватор для дополнительной установки на мотоблок Нева
5.0
1
4 070 ₽
Фрезы для мотоблоков
    Фреза-культиватор для дополнительной установки на мотоблок Нева
    Арт. X190394323
    5.0
    1
    Фреза-культиватор для дополнительной установки на мотоблок Нева

      Фреза-культиватор для дополнительной установки на мотоблок Нева

      4 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X190394323
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		черный
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      4 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фреза МК НЕВА – навесное оборудование для мотоблоков одноименной фирмы. Используется для расширения обрабатываемой площади до 90 см. Увеличивая количество навесных фрез, можно не только ускорить культивацию почвы, но и сделать мотоблок более устойчивым. Фрезы позволяют оборудованию легче проходить по мягкому и рыхлому грунту. В Интернет-магазине “Бигам” фрезы для мотоблока НЕВА можно купить с доставкой в любой регион страны.

        Преимущества дополнительных фрез НЕВА

        • Прочные
        • Надежные
        • Простые в установке
        • Ускоряют работу
        • Не дают мотоблоку застревать в почве

        Совместимость с мотоблоками

        • МБ Компакт
        • МБ1 МультиАГРО
        • МБ2
        • МБ23
        • МБ2 МультиАГРО
        • МБ23 МультиАГРО