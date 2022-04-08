Фреза-культиватор для дополнительной установки на мотокультиватор Нева

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Фреза-культиватор предназначена для дополнительной установки на мотокультиваторы «НЕВА» с целью расширения площади единовременной обработки. Иначе говоря, благодаря дополнительным фрезам за один проход обрабатывается более широкая полоса земли. В результате пользователь тратит меньше сил и времени на рыхление почвы.