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Фреза-культиватор для дополнительной установки на мотокультиватор Нева
5.0
2
Найти аналог
Фрезы для мотоблоков
    Фреза-культиватор для дополнительной установки на мотокультиватор Нева
    Арт. X190394373
    5.0
    2
    Фреза-культиватор для дополнительной установки на мотокультиватор Нева

      Фреза-культиватор для дополнительной установки на мотокультиватор Нева

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394373
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		черный
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза-культиватор предназначена для дополнительной установки на мотокультиваторы «НЕВА» с целью расширения площади единовременной обработки. Иначе говоря, благодаря дополнительным фрезам за один проход обрабатывается более широкая полоса земли. В результате пользователь тратит меньше сил и времени на рыхление почвы. 

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность